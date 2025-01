30 najlepszych filmów na Netflix według „Entertainment Weekly”

Netflix znany jest już ze współpracy z najlepszymi reżyserami, scenarzystami i aktorami. W 2015 roku premierę miał pierwszy film oryginalny platformy, zatytułowany „Beasts of No Nation”, który zebrał świetne oceny zarówno od widzów, jak i krytyków. Do tej pory streamer ma na swoim koncie aż 23 Oscary, a oryginalne i ekskluzywne tytuły stanowią obecnie 50 proc. całej oferty, dostępnej na platformie.

„Entertainment Weekly” z tysięcy produkcji oryginalnych Netfliksa wybrał 30 najlepszych. Sprawdźcie, czy wszystkie z nich udało wam się już obejrzeć, a jeżeli nie – czeka was wspaniały seans.

30 filmowych perełek na Netflix według „Entertainment Weekly”

30. „Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę”



Przyjaciółki Stacy i Lydia planują fantastyczne bat micwy. Wszystko staje jednak pod znakiem zapytania, kiedy popularny uczeń i szkolny dramat grożą ruiną tych projektów.



29. „Biały Tygrys”



Ambitny kierowca z Indii wykorzystuje swój spryt, aby wyrwać się z biedy i wejść na sam szczyt.



28. „Dwóch papieży”



Spotkanie w 2012 roku przyszłego papieża Franciszka z ówczesnym papieżem Benedyktem XVI jest okazją do rozmowy między dwoma głęboko wierzącymi osobami, o skrajnie różnym podejściu do wiary.



27. „Potrójna granica”



Byli żołnierze sił specjalnych, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, postanawiają ukraść 75 milionów dolarów południowoamerykańskiemu baronowi narkotykowemu.



26. „Proces siódemki z Chicago”



Pokojowy protest przerodził się w brutalne starcie z policją, a jego organizatorzy stanęli przed sądem. Tak rozpoczął się jeden z najgłośniejszych procesów w historii.



25. „tick, tick...BOOM!”



Dobiegający trzydziestki, obiecujący kompozytor teatralny próbuje pogodzić miłość i przyjaźń z presją stworzenia czegoś wielkiego, zanim skończy mu się czas.



24. „Sklonowali Tyrone’a”



W wyniku splotu tajemniczych zdarzeń nieprawdopodobne trio trafia na ślad haniebnego spisku rządowego.



23. „Śnieżne Bractwo”



W 1972 roku urugwajski samolot rozbił się w samym sercu Andów. Ocalali mogli liczyć tylko na siebie i swoich towarzyszy.



22. „Roma”



Cleo pracuje jako służąca u pani Sofii. Kiedy od pracodawczyni odchodzi mąż, a gosposia zachodzi w nieplanowaną ciążę, obie zbliżają się do siebie.



21. „Życie prywatne”



Zmagająca się z bezpłodnością para próbuje ocalić swoje małżeństwo wśród zawirowań procedur adopcyjnych i leczenia in vitro.



20. „Psie pazury”



Dwaj bracia, właściciele dużego rancza w Montanie, stają przeciwko sobie, gdy George żeni się potajemnie z miejscową wdową.



19. „Okja”



Młoda dziewczyna ryzykuje życie, chcąc powstrzymać międzynarodową korporację przed schwytaniem jej najlepszego przyjaciela, gigantycznego stworzenia o imieniu Okja.



18. „Mudbound”



Rodzina McAllanów przenosi się na farmę w Missisipi. Ich sąsiadami są Jacksonowie, czarnoskórzy rolnicy, którzy często padają ofiarami rasizmu ze strony białych mieszkańców.



17. „Historia małżeńska”



Po dziesięciu latach małżeństwo Nicole i Charliego zaczyna się rozpadać, gdy pojawiają się przed nimi nowe opcje kariery.



16. „Maestro”



Ta opowieść miłosna stanowi kronikę trwającej całe życie skomplikowanej relacji legendy muzyki Leonarda Bernsteina i Felicii Montealegre Cohn Bernstein.



15. „Ma Rainey: Matka bluesa”



Jest rok 1927. Artystka znana jako Matka Bluesa i jej zespół spotykają się w studiu nagrań w Chicago. Między muzykami dochodzi do spięć.



14. „Mank”



Hollywood z lat 30. zostaje ocenione oczami zjadliwego krytyka społecznego i alkoholika – Hermana J. Mankiewicza, który ściga się, by skończyć scenariusz "Obywatela Kane’a" dla Orsona Wellesa.



13. „Córka”



Leda spędza wakacje nad morzem. Musi skonfrontować się ze swoją przeszłością.



12. „Zostaw świat za sobą”



Rodzinny wypad na weekend przybiera kiepski obrót, gdy cyberatak sprawia, że ich urządzenia stają się bezużyteczne, a w drzwiach pojawia się dwójka nieznajomych.



11. „Król”



Książę Hal musi zmienić się z krnąbrnego próżniaka w silnego władcę i walczyć o Anglię nie tylko na polu bitwy, ale również na targanym konfliktami dworze.



10. „Irlandczyk”



Płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino.



9. „Rzut życia”



Pechowy koszykarski łowca talentów odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody drużyny. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.



8. „Zemsta rewolwerowca”



Wyjęty spod prawa przestępca dowiaduje się, że jego wróg wychodzi z więzienia, zbiera więc swój dawny gang, aby się zemścić.



7. „Glass Onion: Film z serii Na noże”



W drugiej części filmu „Na noże” detektyw Benoit Blanc udaje się do Grecji, aby rozwikłać zagadkę morderstwa i wytypować sprawcę z barwnego grona podejrzanych.



6. „Nie patrz w górę”



Dwójka astronomów wyrusza w tournée po mediach, aby ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą kometą.



5. „Nazywam się Dolemite”



Przygnieciony serią porażek zawodowych niespełniony komik Rudy Ray Moore nagle doznaje olśnienia, dzięki któremu trafia na usta wszystkich - postanawia stworzyć swoje sceniczne alter ego. Czerpiąc pełnymi garściami z ulicznej mitologii Los Angeles lat 70. XX w., Moore wciela się w rolę Dolemite'a, wymachującego laseczką i sypiącego jak z rękawa pieprznymi historiami alfonsa.



4. „Pięciu Braci”



Czterej czarnoskórzy weterani wracają do Wietnamu dziesiątki lat po wojnie w poszukiwaniu szczątków swojego dowódcy... i ukrytego złota.



3. „Beasts of No Nation”



Chłopiec Agu zostaje siłą wcielony do grupy żołnierzy walczących w wojnie domowej.



2. „Ballada o Busterze Scruggsie”



Bracia Coenowie opowiadają o przygodach amerykańskich pionierów i bandytów na Dzikim Zachodzie, sprawnie lawirując między żartem i absurdem a poważniejszymi klimatami.



1. „Na zachodzie bez zmian”



Przerażające przeżycia młodego niemieckiego żołnierza na froncie zachodnim podczas I wojny światowej.Czytaj też:

