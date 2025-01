20 najlepszych, nowych filmów na streamingach. Niedawno były w kinach

Stworzyliśmy listę 20 najnowszych filmów na streamingach, które naprawdę warto obejrzeć. Dziś na Max wpadł jeden z najczęściej komentowanych filmów ubiegłego roku, który wzbudził ogromne kontrowersje i całą masę teorii w sieci. Świeżutki film trafił też dziś na Netflix – to thriller ze znaną z „Kodu zła” Maiką Monroe. Oprócz tego obejrzycie już na streamingach debiut reżyserski Deva Patela („Slumdog. Milioner z ulicy”, „Skins”), szalone „Megalopolis” Francisa Forda Coppoli, o którym krytycy nie przestają mówić, hollywoodzki film, kręcony jeszcze niedawno w Polsce czy dramat z Sebastianem Stanem („Plotkara”, „Kapitan Ameryka”, „Falcon i zimowy żołnierz”) i Jeremym Strongiem („Sukcesja”) o początkach Donalda Trumpa. Coś dla siebie znają także wśród nowości miłośnicy polskiego kina, głośnych serii sci-fi czy biograficznych opowieści na faktach.

Przejrzyjcie całą listę, zapiszcie ją i zaglądajcie do niej za każdym razem, gdy szukacie pomysłu na dobry wieczorny seans. Tych filmów nie warto przegapić.

Nowe filmy na streamingach. Co warto obejrzeć?

„It Ends With Us”



Lily rozpoczyna nowe życie w Bostonie i spełnia życiowe marzenie o otwarciu własnego biznesu. Przypadkowe spotkanie z uroczym neurochirurgiem Rylem Kincaidem zapoczątkowuje intensywną więź, która kończy się niezwykłym uczuciem.

Dostępny na: Max



„Watcher”



Młoda kobieta przeprowadza się do miasta, w którym grasuje seryjny morderca. Zaczyna podejrzewać, że ktoś ją notorycznie obserwuje z budynku naprzeciwko.

Dostępny na: Netflix



„Monkey Man”



Anonimowy mężczyzna walczący w podziemnym klubie stara się pomścić swoich bliskich.

Dostępny na: Prime Video, Premiery Canal+, Playerze, TVP VOD



„Megalopolis”



Po katastrofie, która zniszczyła Nowy Jork, pewien architekt chce odbudować miasto i przekształcić je w utopię.

Dostępny na: TVP VOD, Premiery Canal+, Playerze, Polsat Box Go



„Wybraniec”



Wpływowy adwokat Roy Cohn bierze pod swoje skrzydła młodego biznesmena i uczy go, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele.

Dostępny na: Player, TVP VOD, Polsat Box Go



„Prawdziwy ból”



Dwóch kuzynów wybiera się po śmierci babci na sentymentalną podróż do Polski, w celu poznania kraju, z którego pochodzi ich rodzina.

Dostępny na: Disney+, Prime Video, Megogo



„Czasem trzeba odpuścić”



Umęczona matka rozpaczliwie próbuje ocalić rodzinne więzi, zabierając bliskich na konkurs tańca na rurze, w którym startuje jej nastoletnia córka.

Dostępny na: Netflix



„Uśmiechnij się 2”



Gwiazda popu wyrusza w światową trasę, której towarzyszą niepokojące wydarzenia.

Dostępny na: Megogo, Premiery Canal+, Prime Video



„Archiwum”



W 2038 r. naukowiec próbuje stworzyć robota będącego kopią jego zmarłej żony ze wszystkimi wspomnieniami, lecz wczesne prototypy wykazują coraz większe oznaki zazdrości.

Dostępny na: Prime Video, Premiery Canal+



„Całe moje życie”



Plany weselne młodych zakochanych ulegają zmianie, kiedy u mężczyzny zostaje wykryty rak wątroby.

Dostępny na: Prime Video, Premiery Canal+



„Masz ci los”



Rodzina przyjeżdża na pogrzeb ukochanego dziadka. Podczas stypy okazuje się, że w loterii padły właśnie numery, którymi grał przez całe życie, a zwycięski kupon… został pochowany wraz z nim.

Dostępny na: SkyShowtime, Canal+, Playerze, Megogo, Premiery Canal+, Play Now, TVP VOD



„Ojciec roku”



Zapracowany handlarz dziełami sztuki, zostaje zmuszony do opieki nad swoimi 9-letnimi bliźniakami, gdy żona zaczyna terapię odwykową. Zmagając się z nową dla siebie rolą ojca, prosi o pomoc ciężarną córkę, by odbudować rodzinne relacje.

Dostępny na: Play Now, TVP VOD, Polsat Box Go, Canal+



„Powrót do siebie”



Fizycznie ranny i psychicznie posiniaczony żołnierz marines trafia do ośrodka w Montanie, gdzie zaproponowana zostaje mu niekonwencjonalna terapia.

Dostępny na: Max, Prime Video, Player, Polsat Box Go, Premiery Canal+



„Maszyna”



Bert i jego ojciec zostają porwani przez szefa rosyjskiej mafii, któremu mężczyzna dwadzieścia lat temu ukradł zegarek.

Dostępny na: Netflix, Prime Video, Polsat Box Go



„Nim diabeł się dowie, że nie żyjesz”



Dwóch braci postanawia zorganizować napad na sklep jubilerski swoich rodziców. Kradzież nie idzie zgodnie z planem.

Dostępny na: Play Now



„Substancja”



Starzejąca się gwiazda telewizyjnego show doświadcza potwornych konsekwencji zażycia nielegalnego leku, który ma ją zmienić w młodszą, lepszą wersję samej siebie.

Dostępny na: Prime Video, Player, Polsat Box Go, TVP VOD, Premiery Canal+



„Nocna suka”



Po urodzeniu syna kobieta postanawia zostać w domu i zająć się jego wychowaniem. Zaczyna nabierać przekonania, że zmienia się w psa.

Dostępny na: Disney+



„Obcy: Romulus”



W czasie przeszukiwania odległej stacji kosmicznej grupa młodych kolonizatorów napotyka najbardziej przerażającą formę życia we wszechświecie.

Dostępny na: Disney+, Prime Video



„Lee. Na własne oczy”

Historia modelki, która w czasie II wojny światowej zostaje korespondentką wojenną dla magazynu „Vogue”.



Dostępny na: Prime Video, TVP VOD, Cinemanie, Premiery Canal+, Playerze, Polsat Box Go



„Życie”



Przyzwyczajony przez lata przytłaczającej rutyny biurowej do życia w cieniu człowiek o jedenastej godzinie podejmuje najwyższy wysiłek, by swoją nudną egzystencję zamienić w coś wspaniałego.

Dostępny na: Premiery Canal+, Prime Video, Polsat Box GoCzytaj też:

40+ filmowych skarbów na Max. Ukryte perełki, które warto nadrobićCzytaj też:

35 filmów, które musisz obejrzeć przed śmiercią. Lista „The Independent”