Ten nowy serial przyciągnie tłumy. To mocny kryminał od twórców „Czarnego ptaka”

Za produkcję serialu „Dym” odpowiada zespół twórców stojący za uznanym serialem limitowanym Apple TV+ „Czarny ptak”. W roli głównej występuje Taron Egerton, który pełni również funkcję producenta wykonawczego.

„Dym”. O czym będzie nowy, obiecujący dramat kryminalny?

Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami dramat, autorstwa Dennisa Lehane'a, „Dym” opowiada historię detektywa i enigmatycznego śledczego ds. podpaleń, którzy podążają tropem dwóch seryjnych podpalaczy. W obsadzie serialu Egerton występuje w roli śledczego ds. podpaleń – Dave Gudsen, a nominowany do nagrody Emmy Jurnee Smollett występuje w roli detektywa policji – Michelle Calderone. W obsadzie znajdują się również Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, nominowana do nagrody Emmy Anna Chlumsky, Adina Porter, nominowany do Oscara i nagrody Emmy Greg Kinnear oraz laureat nagrody Emmy John Leguizamo. Thom Yorke skomponował i wykonał utwór otwierający serial, który jest już dostępny na Apple Music oraz wszystkich platformach streamingowych.

Serial „Dym” pochodzi z Apple Studios i został stworzony przez Lehane'a, który jest również scenarzystą i producentem wykonawczym. Egerton jest producentem wykonawczym wraz z Richardem Pleplerem w imieniu EDEN Productions oraz Bradleyem Thomasem i Danem Friedkinem za pośrednictwem Imperative Entertainment, a także Kari Skogland, Joe Chappelle i Jane Bartelme. Serial fikcyjny jest inspirowany uznanym podcastem „Firebug” truth.media, którego gospodarzem był zdobywca Oscara i Emmy Kary Antholis, który jest także producentem wykonawczym Crime Story Media, LLC. Zdobywca nagrody Emmy Marc Smerling pełni funkcję producenta wykonawczego Truth Podcasting Corp. Reżyserami serialu są Skogland, Chappelle i Jim McKay.

Serial „Dym” zadebiutuje dwoma pierwszymi odcinkami w piątek 27 czerwca 2025 roku. Kolejne będą emitowane w każdy piątek, do 8 sierpnia 2025 roku.

Czytaj też:

Od dziś 2 perełki na Netflix i 6 hitów na Max. Ale to ten thriller wywoła największe emocjeCzytaj też:

Najlepsze seriale komediowe ostatnich lat na Netflix. 40+ propozycji