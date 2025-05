Nowy film dla całej rodziny już w sieci. To coś więcej niż bajka

Film jest adaptacją wielokrotnie nagradzanej książki o tym samym tytule, autorstwa Petera Browna, która uplasowała się na 1. miejscu na liście bestsellerów „New York Timesa".

Nagradzana filmowa adaptacja już w sieci

„Dziki robot” to niesamowita opowieść o Roz – robocie-rozbitku, trafiającym na bezludną wyspę i zmuszonym przetrwać pośród dzikiej natury. Stopniowo uczy się, jak budować relacje ze zwierzętami zamieszkującymi wyspę, zaprzyjaźnia się ze sprytnym lisem, a nawet zostaje przybranym rodzicem osieroconego pisklęcia – Jasnodzióbka. To historia również o tym, jak technologia spotyka się z naturą, a samotny robot odkrywa, czym jest życie, bliskość i prawdziwe więzi. Dziki robot to opowieść, która zachwyca i porusza.

Film wyreżyserował czterokrotnie nominowany do Oscara Chris Sanders (Lilo i Stitch, Krudowie). Za muzykę odpowiada Kris Bowers – zdobywca Oscara, nominowany do nagród Emmy i Grammy. Usłyszymy w nim także dwie oryginalne piosenki w wykonaniu amerykańskiej piosenkarki i laureatki nagrody Grammy – Maren Morris.

Ile kosztuje subskrypcja SkyShowtime?

Serwis SkyShowtime jest dostępny poprzez aplikację SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung oraz bezpośrednio na stronie: skyshowtime.com.

Miesięczna cena subskrypcji SkyShowtime za plan Standard z reklamami wynosi 19,99 zł, za plan Standard – 24,99 zł. Cena planu Premium to 49,99 zł miesięcznie. Plany Standard i Premium pozostają bez reklam. Na niektórych rynkach serwis SkyShowtime jest również dostępny za pośrednictwem wybranych operatorów.

Czytaj też:

9 nowości od Netflix, 7 perełek od Max. Streamingowy rozkład jazdyCzytaj też:

Mocne nowości w czerwcu na Netflix. Dużo hitów specjalnie dla Polaków