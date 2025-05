Nowy horror podbija box office. Zarobił ponad 300 mln dolarów, niedługo trafi na streamingi

Film „Grzesznicy” to thriller/horror od Ryana Cooglera, reżysera takich hitów, jak „Czarna Pantera” i kontynuacji „Wakanda w moim sercu” oraz (przy współpracy także z Michaelem B. Jordanem) produkcji „Creed: Narodziny legendy” czy „Fruitvale”.

Film opowiada o braciach bliźniakach, którzy – chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość – wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu jednak przekonują się, że czeka na nich jeszcze większe zło. W obsadzie, oprócz Michaela B. Jordana, pojawili się między innymi Hailee Steinfeld, którą znać możecie z „Gorzkiej siedemnastki” czy „Hawkeye” oraz Jack O'Connel, który od swojej słynnej roli w serialu „Skins” występował już w takich hitach jak „Godless”, „Odzyskany” czy „Niezłomny”.

Nowy horror detronizuje „Hobbita”. Tyle już zarobił na całym świecie

Film zebrał entuzjastyczne recenzje i odniósł ogromny sukces kasowy, a już po 3 czerwca ma trafić na platformy streamingowe. Według najnowszych danych z The Numbers, „Grzesznicy” zarobili do tej pory 258,7 mln dolarów w kraju i 80,1 mln dolarów za granicą, co daje łącznie 338,8 mln dolarów na całym świecie. Ta liczba krajowa umieszcza film o wampirach w pierwszej 30 najlepiej zarabiających filmów Warner Bros. w Ameryce Północnej, gdzie zajmuje 28. miejsce w chwili, gdy powstaje ten artykuł. Na liście 30 najlepszych filmów „Grzesznicy” pokonują zarówno „Hobbita: Pustkowie Smauga” (258,2 mln dolarów), jak i „Lego: Przygoda” (258,4 mln dolarów), ale ustępuje innym filmom, takim jak „Harry Potter i Komnata Tajemnic” (263,6 mln dolarów), „Grawitacja” (274,1 mln dolarów) i „Kac Vegas” (277,3 mln dolarów).

Ponadto film „Grzesznicy” zarabiając na całym świecie 338,8 mln dolarów stał się ósmym najbardziej dochodowym horrorem wszech czasów. Film Cooglera niedawno ukradł to miano „Cichemu miejscu” (2018), które zarobiło 338,8 mln dolarów.

Przed premierą „Grzeszników” w kinach wiele mówiło się o wysokiej kwocie, jaka przeznaczona została na jego produkcję. Film Cooglera został nakręcony przy szacowanym budżecie 90 mln dolarów, co jest bardzo dużą sumą jak na horror.

