35 filmów, które musisz obejrzeć przed śmiercią. Lista „The Independent”

Zestawienie obejmuje produkcje z różnych dekad i gatunków, od klasyki kina po współczesne arcydzieła. Znajdziemy tu zarówno przełomowe filmy fabularne, jak i obrazy, które zmieniły sposób, w jaki postrzegamy sztukę filmową. To obowiązkowa lista dla każdego, kto chce zgłębić historię kina i doświadczyć emocji, które poruszyły widzów na całym świecie.

Czy są na niej twoje ulubione tytuły? A może wciąż masz kilka pozycji do nadrobienia? To doskonała okazja, by znaleźć inspirację do wieczornego seansu i odkryć dzieła, które przetrwały próbę czasu.

35 filmów, które trzeba obejrzeć przed śmiercią według „The Independent”

„Poszukiwacze zaginionej Arki”



Rok 1936. Na zlecenie służb specjalnych amerykański archeolog, Indiana Jones, wyrusza do Egiptu, by odnaleźć legendarną Arkę Przymierza.



„Spirited Away: W krainie Bogów”



Mała Chihiro wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, aby ocalić swoich rodziców.



„Rozmowa”



Harry Caul to wytrawny specjalista od podsłuchów, który obsesyjnie strzeże swojej prywatności. Mężczyzna jest prawdziwym profesjonalistą. Nikomu nie ufa, mieszka sam, nie nawiązuje głębszych relacji z ludźmi. Kiedy jednak dostaje zlecenie nagrania rozmów pewnej młodej pary, jego poukładane życie zaczyna wymykać się spod kontroli. Harry nabiera podejrzeń, że podsłuchiwanym grozi niebezpieczeństwo. Po raz pierwszy emocjonalnie angażuje się w sprawę i zwleka z dostarczeniem zapisu nagrania zleceniodawcy.



„Avengers”



Grupa superbohaterów, na czele z Thorem, Iron Manem i Hulkiem, łączy siły, by obronić Ziemię przed inwazją kosmitów.



„Lśnienie”



Jack podejmuje pracę stróża odciętego od świata hotelu Overlook. Wkrótce idylla zamienia się w koszmar.



„Inwazja łowców ciał”



Kosmici dokonują inwazji Ziemi poprzez kopiowanie jej mieszkańców. Ci postanawiają walczyć z obcymi.



„Genialny klan”



Tenenbaumowie to rodzina geniuszy, od której odszedł ojciec. Mężczyzna powraca po latach, by pogodzić się z dziećmi i żoną.



„Lawrence z Arabii”



Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Rok 1916. Młody oficer brytyjski, T.E. Lawrence, zostaje wysłany na Bliski Wschód. Wbrew rozkazom namawia Arabów do buntu przeciwko Turkom.



„Złodzieje rowerów”



Podczas pierwszego dnia nowej pracy mężczyźnie zostaje skradziony rower. Wraz z synem wyrusza więc na poszukiwania pojazdu.



„Żegnaj, moja konkubino”



Dwóch mężczyzn spotyka się w sławnej pekińskiej szkole opery i zostają przyjaciółmi na całe życie.



„Tokijska opowieść”



Dwoje staruszków wyrusza do Tokio, by odwiedzić swoje dorosłe dzieci. Nie mają one jednak czasu na zajęcie się rodzicami.



„Podwójne ubezpieczenie”



Agent ubezpieczeniowy i nieszczęśliwa mężatka planują morderstwo jej męża. Nim kieruje żądza pieniędzy z polisy, dla niej to chęć uwolnienia się od problemów.



„Niebiańskie dni”



Pracownik stalowni wyjeżdża do Teksasu wraz z narzeczoną i siostrą w poszukiwaniu lepszego życia.



„Obywatel Kane”



Po śmierci magnata prasowego i milionera, Charlesa Fostera Kane'a, reporterzy próbują odkryć znaczenie jego ostatnich słów.



„Komedianci”



Czterej mężczyźni: mim, aktor, złodziej i arystokrata walczą o serce kurtyzany, która bawi się ich uczuciami.



„Okno na podwórze”



Uwięziony na wózku inwalidzkim fotograf obserwuje przez okno sąsiadów. Jednego z nich podejrzewa o zabójstwo żony.



„Ich noce”



Cyniczny dziennikarz i córka milionera spotykają się w drodze do Nowego Jorku. Powoli kiełkuje między nimi miłość.



„W obręczy marzeń”



Dwaj chłopacy marzą o profesjonalnej grze w koszykówkę, która jest szansą na poprawę ich losu.



„Garsoniera”



Baxter, starając się o awans, pożycza swoim kierownikom mieszkanie do schadzek.



„Paryż, Teksas”



Historia dotkniętego amnezją człowieka, któremu w odnalezieniu własnej tożsamości pomaga brat. Przypomina mu, że 4 lata temu odkąd słuch o nim zaginął, opuścił swoją żonę i syna.



„Przed północą”



Jesse i Celine – po dwudziestu latach od pierwszego spotkania – są już małżeństwem. W czasie wakacji w Grecji rozmawiają o swoim związku i problemach z nim związanych.



„Pogarda”



Studium rozpadu małżeństwa scenarzysty Paula i jego żony Camille. W trakcie najeżonej przeszkodami produkcji filmowej ich związek zostaje wystawiony na ciężką próbę.



„Casablanca”



II wojna światowa, Casablanca. Właściciel nocnego klubu, Rick Blaine, spotyka swoją dawną miłość, Ilsę, która okazuje się być żoną działacza czeskiego ruchu oporu, Victora Laszlo. Dawne uczucia odżywają.



„Podróż na Księżyc”



Grupa naukowców udaje się na Księżyc. Po wylądowaniu tamtejsi mieszkańcy biorą ich do niewoli.



„Dziewczyna Piętaszek”



Hildy planuje swój drugi ślub, jednak jej były mąż robi wszystko, by do niego nie doszło.



„Wybuch”



Młody dźwiękowiec zostaje wplątany w morderstwo gubernatora - kandydata na prezydenta USA.



„Miasto Boga”



Oparta na faktach historia dwóch chłopców ze slumsów Rio de Janeiro. Jeden z nich dołączył do gangu, drugi wybrał sztukę i został fotografem.



„Hannah i jej siostry”



W Dniu Dziękczynienia trzy siostry zwierzają się ze swoich problemów życiowych.



„Arizona Junior”



Kiedy bezdzietne małżeństwo porywa dziecko, ich życie staje się bardziej skomplikowane, niż przewidywali.



„Ukryte”



Małżeństwo jest terroryzowane za pomocą serii tajemniczych kaset wideo, inwigilujących ich życie.



„Generał”



Podczas wojny secesyjnej mieszkający na południu USA maszynista bezskutecznie próbuje się dostać do armii. Gdy żołnierze Północy porywają jego pociąg, mężczyzna rusza za nimi w pogoń.



„Babadook”



Amelia zmaga się z nieprzewidywalnym zachowaniem syna, który twierdzi, że w domu czyha potwór.



„Kiedy Harry poznał Sally”



Harry i Sally poznają się w czasach studenckich, ale nie pałają do siebie zbytnią sympatią. Spotkanie po latach daje jednak początek przyjaźni.



„W głowie się nie mieści”



Życiem Riley kieruje pięć emocji: Radość, Strach, Gniew, Odraza i Smutek. Pozostałe próbują zakłócić pierwszą, gdy dziewczyna przeprowadza się z rodzicami do San Francisco.



„Prawdziwy romans”



