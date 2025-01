Najgorętsze serialowe premiery początku 2025 roku. Niektóre wpadną już na dniach!

Początek nowego roku to zawsze emocjonujący czas dla fanów seriali. Producenci prześcigają się w dostarczaniu nowych tytułów, a platformy streamingowe kuszą kolejnymi premierami, które mają szansę stać się hitami. W 2025 roku nie będzie inaczej – już w pierwszych tygodniach obejrzeć będziemy mogli wiele wyczekiwanych seriali, które mogą podbić nasze serca. Od kontynuacji kultowych serii, przez świeże historie, aż po długo zapowiadane debiuty – wyłoniliśmy najciekawsze tytuły, które lada chwila pojawią się na popularnych platformach streamingowych.

Co przyniesie początek 2025 roku w serialach? To najbardziej wyczekiwane tytuły

„Świt Ameryki”



Oto Ameryka… w 1857 roku. Przedziwna kraina pełna cierpienia, w której niewinność i spokój przegrywają ze strachem i nienawiścią. Pokój to domena mniejszości, podobnie jak przyzwoitość — nie wspominając już o współczuciu. Na tej nieludzkiej ziemi nie ma gdzie się schronić i każdy ma tylko jeden cel: przeżyć. „Świt Ameryki” to fabularyzowany obraz i dogłębna analiza brutalnego zderzenia kultur, religii i społeczności kobiet i mężczyzn walczących i ginących za prawo do tej ziemi. Kategoria wiekowa: tylko dla widzów dorosłych.

Premiera serialu na Netflix już 9 stycznia.



„Na wezwanie”



Pełen adrenaliny serial, który pokazuje ulice z perspektywy policjantów patrolujących Long Beach. Losy oficer szkoleniowej Traci Harmon oraz rozpoczynającego służbę Alexa Diaza pokazują, jak ich praca wpływa na kondycję ludzką. Harmon zostanie oświecona przez dzieciaka z ulicy, a Diaz dowie się, że bycie policjantem nie jest czarno-białe, lecz składa się z odcieni szarości.

Premiera serii na Prime Video już 9 stycznia.



„The PITT”



Nowy serial Max Originals pokazuje codzienne wyzwania pracowników medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów szpitala w Pittsburghu w stanie Pensylwania. W głównej roli Noah Wyle jako Dr. Michael "Robby" Robinavitch.

Premiera na Max 9 stycznia.



„Rozdzielenie”, sezon 2.



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.

Premiera 2. sezonu na Apple TV+ 17 stycznia.



„Cel numer jeden”



Błyskotliwy młody matematyk jest bliski wielkiego przełomu, gdy dowiaduje się, że niewidoczny wróg próbuje zniszczyć jego dane. Wspólnie z funkcjonariuszką wywiadu, która od jakiegoś czasu śledzi jego poczynania, zaczyna odkrywać niepokojący spisek.

Serial wpadnie na Apple TV+ 22 stycznia.



„Nocny agent”, sezon 2.



Thriller akcji o złożonej fabule ze świetnie nakreślonymi bohaterami oparty na powieści Matthew Quirka. Opowiada historię niskiego rangą agenta FBI pełniącego dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni… aż pewnej nocy wreszcie się to staje, w wyniku czego wpada w wir śmiertelnie niebezpiecznego spisku prowadzącego do samego Gabinetu Owalnego.

2. sezon serialu zadebiutuje na Netflix 23 stycznia.



„Zwerbowany”, 2. sezon



W drugim sezonie serialu „Zwerbowany” prawnik z CIA, Owen Hendricks (Noah Centineo), zostaje wciągnięty w zagrażające jego życiu szpiegowskie zamieszanie w Korei Południowej, jednak uświadamia sobie, że jeszcze większe niebezpieczeństwo czyha na niego w jego własnej agencji.

Kolejna odsłona serialu trafi na Netflix 30 stycznia.



„Słodkie magnolie”, sezon 4.



Serial o trzech przyjaciółkach (Maddie, Helen i Dana Sue) pochodzących z miasteczka Serenity w Karolinie Południowej, gdzie wszyscy wszystkich znają i wszystko o sobie wiedzą.

Premiera 4. odsłony na Netflix 6 stycznia.



„Cobra Kai”, 6. sezon



Turniej Sekai Taikai zakończył się w szokujący sposób. Teraz Miyagi-Do i Cobra Kai muszą zmierzyć się ze swoją przeszłością, jednocześnie patrząc w niepewną przyszłość na macie i poza nią. Czas na kulminację historii, którą zapoczątkował legendarny turniej karate w roku 1984.

Nowa odsłona serii na Netflix zadebiutuje 13 lutego.



„Biały lotos”, 3. sezon



Akcja nowych odcinków satyry społecznej rozgrywa się w ekskluzywnym tajskim kurorcie i przedstawia wydarzenia z życia gości oraz pracowników na przestrzeni tygodnia.

Serial zadebiutuje na Max 17 lutego.



„Reacher”, 3. sezon

3. sezon naszpikowanego akcją serialu opartego na powieści „Siła perswazji” autorstwa Lee Childa opowiada o losach Reachera, który wkracza w mroczne centrum ogromnego przestępczego imperium, próbując uratować tajnego informatora DEA, którego czas dobiega końca. Na swojej drodze odkrywa świat pełen tajemnic i przemocy oraz staje twarzą w twarz z nierozwiązanymi sprawami ze swojej przeszłości.

Premiera 3. sezonu serii na Prime Video już 20 lutego.



„Dzień zero”



Serial stawia pytanie, które zadajemy sobie wszyscy: Jak odnaleźć prawdę w świecie, który pogrąża się w kryzysie, rozdzierany na kawałki przez siły poza naszą kontrolą? A może w epoce wszechobecnych forteli i teorii spiskowych to nasze własne czyny — albo i wyobrażenia — napędzają te niszczycielskie siły?

Serial zadebiutuje na Netflix 20 lutego.



„House of David”



Serial podąża za niegdyś potężnym królem Saulem, który pada ofiarą własnej pychy. Na polecenie Boga prorok Samuel namaszcza mało prawdopodobnego, odrzuconego nastolatka na nowego króla. Gdy Saul traci władzę nad swoim królestwem, Dawid wyrusza w podróż, aby odkryć i wypełnić swoje przeznaczenie, zderzając się z miłością, ale też stratą i przemocą na dworze tego samego człowieka, którego ma zastąpić. Gdy jeden przywódca upada, musi powstać inny.

Premiera serialu na Prime Video 27 lutego.



„Dope Thief”



Historia skupia się na grupie przyjaciół z Filadelfii, którzy udają agentów Agencji do Walki z Narkotykami i planują w ten sposób okraść nieznany, wiejski dom. Ich mała robótka zmienia się w walkę o śmierć i życie, gdy odkrywają największe, ukryte korytarze narkotykowe na wschodnim wybrzeżu.

Serial zadebiutuje na Apple TV+ 14 marca.



„Studio”



Seth Rogen wciela się w rolę Matta Remicka, nowo mianowanego szefa walczącego o przetrwanie Continental Studios. Gdy filmy zmagają się z utrzymaniem popularności, Matt i jego kluczowy zespół pełen walczących ze sobą kierowników mierzą się ze swoimi kompleksami, próbując zapanować nad narcystycznymi artystami i bezwzględnymi korporacyjnymi zwierzchnikami w nieustannej pogoni za tworzeniem wielkich filmów. Ich garnitury maskują wieczne poczucie paniki, a każda impreza, wizyta na planie, decyzja castingowa, spotkanie marketingowe i gala wręczenia nagród to szansa na olśniewający sukces lub katastrofę kończącą karierę. Dla Matta, który żyje kinem, to wymarzona praca, która jednak może go zniszczyć.

Serial pojawi się na Apple TV+ 26 marca.



„Rezydencja”



132 pokoje, 157 podejrzanych, jeden trup, jeden ekscentryczny detektyw i tragiczny w skutkach prezydencki bankiet. Akcja „The Residence” toczy się w salach i zakamarkach Białego Domu, a jej bohaterami są członkowie zróżnicowanego personelu tej najsłynniejszej rezydencji świata.

Premiera serialu na Netflix 20 marca.



„Your Friends & Neighbors”



Bohaterem serialu jest Coop, świeżo rozwiedziony menadżer funduszu hedgingowego, który straciwszy pracę, przerzuca się na okradanie bogatych mieszkańców swojej dzielnicy. Wszystko po to, żeby jego rodzina mogła wciąż żyć na wysokim poziomie. Przestępczy żywot mu służy, a przynajmniej do chwili, gdy włamuje się do niewłaściwego domu w niewłaściwym momencie. W głównych rolach Jon Hamm, Olivia Munn i Amanda Peet.

Serial zadebiutuje na Apple TV+ już 11 kwietnia.



„Gwiezdne wojny: Andor”, sezon 2.



W niebezpiecznych czasach, pełnych intryg i zdrady, Cassian Andor przystępuje do walki z tyranią Imperium Galaktycznego. Wkrótce staje się bohaterem Rebelii.

