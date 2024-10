4 dobre nowości na Netflix i 3 perełki od Max. Co warto obejrzeć?

W tym tygodniu to właśnie dziś, w czwartek 24 października, na popularne w Polsce platformy streamingowe – Netflix i Max – wpadły naprawdę świetne nowości. Pierwsza z nich ma dla swoich widzów kolejne dobre seriale – western i dramat, a także kontynuacje hitu z tego roku. Na Max z kolei pojawi się siedmiokrotnie nominowany do Oscara hit z dwoma statuetkami na koncie, w którym grają ulubieńcy publiczności, w tym Frances McDormand, znana z „Fargo”, Woody Harrelson ceniony za „Detektywa” czy Sam Rockwell z „Zielonej mili” czy „Fosse/Verdon”. Sprawdźcie, co wpadnie wam w oko!

Dwa świetnie zapowiadające się seriale od dziś na Netflix

„Tyler Perry's Beauty in Black”

Historia o dwóch kobietach wiodących zupełnie różne życie. Wyrzucona z domu przez matkę Kimmie z trudem zarabia na utrzymanie. Mallory prowadzi świetnie prosperującą firmę. Nieoczekiwanie ich losy zaczynają się splatać ze sobą.

„Terytorium”

Brak wyraźnego spadkobiercy największej farmy hodującej bydło wywołuje tarcia pokoleniowe w rodzinie Lawsonów, które mogą doprowadzić do jej upadku. Wyczuwając słabość tej niegdyś potężnej dynastii, do ataku szykują się najsilniejsze frakcje odludnych terenów — wrogo nastawieni hodowcy, pustynne gangi, wodzowie Aborygenów oraz potentaci górnictwa.

„Ronja, córka zbójnika”, część 2.

Serial o przygodach odważnej, zbuntowanej Ronji, córki herszta zbójników, która urodziła się w średniowiecznym skandynawskim zamku. Dorastająca dziewczyna odkrywa otaczający twierdzę magiczny, ale niebezpieczny las, pełen dziwnych, tajemniczych stworzeń. Tam czuje się bardziej u siebie niż za murami ogromnego zamczyska. Tam też poznaje Birka, chłopca z konkurencyjnego gangu, co daje początek zakazanej przyjaźni i mrocznemu rodzinnemu konfliktowi. Tymczasem na zamek przybywa okryta złą sławą szeryfka, aby raz na zawsze pozbyć się z lasu zbójników.

Na Max wpadł oscarowy film, który urzeka widzów

„Co robimy w ukryciu”, sezon 6.

Obraz przedstawia codzienne, a raczej conocne życie trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island. Po nieoczekiwanej wizycie mrocznego pana i przywódcy, wampirom zostaje przypomniane zadanie, które otrzymali po przybyciu na Staten Island ponad sto lat wcześniej – doprowadzenie do całkowitej dominacji Nowego Świata. Pytanie, jaki jest najlepszy sposób osiągnięcia tego celu?

„Morderstwo na prowincji”, sezon 9.

Dokument przybliża historie wstrząsających morderstw, jakie popełniono w czarownych, małych i spokojnych miasteczkach Ameryki.

„Trzy billboardy za Ebbing, Missouri” – to musisz obejrzeć!

Małe miasteczko na amerykańskiej prowincji. Od morderstwa córki Mildred Hayes upłynęło kilka miesięcy, a lokalna policja nadal nie wpadła na trop sprawcy. Zdeterminowana kobieta decyduje się na śmiałe posunięcie: wynajmuje trzy tablice reklamowe na drodze wiodącej do miasteczka i maluje na nich prowokacyjny przekaz, skierowany do szanowanego przez lokalną społeczność szefa policji, szeryfa Williama Willoughby’ego. Gdy do akcji wkracza zastępca szeryfa, posterunkowy Dixon – niezrównoważony, porywczy maminsynek, któremu zarzuca się zamiłowanie do przemocy – starcie między Mildred Hayes a lokalnymi siłami porządkowymi przeradza się w otwartą wojnę.

