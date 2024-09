Nie wiesz, co oglądać? Ten film to pozycja obowiązkowa dla miłośników dobrego kina

„Civil War" to napędzane adrenaliną i trzymające w napięciu kino osadzone w niedalekiej przyszłości, kiedy podzielona Ameryka zmierza ku dziejowej katastrofie. Film wyreżyserował Alex Garland, znany z takich hitow jak „Ex Machina”, „Anihilacja” czy „Nie opuszczaj mnie”.

Film miał budżet 50 mln dolarów i był to najdroższy film wytwórni A24. Szybko okazało się, że było warto w niego zainwestować – produkcja zarobiła na całym świecie 122 mln dolarów. W weekend otwarcia w polskich kinach film obejrzało ponad 40 tysięcy polskich widzów i tym samym film uplasował się na szczycie polskiego weekendowego box office'u. „Civil War" miało również najlepsze otwarcie w amerykańskim boxoffice.

O czym jest film „Civil War”?

Stany Zjednoczone balansują na krawędzi upadku. Skorumpowany prezydent wzywa obywateli do walki przeciwko „sojuszowi z Florydy i zachodnim siłom Teksasu i Kalifornii". Fotografka wojenna Lee (Kirsten Dunst) wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego epicentrum dramatycznych wydarzeń, by przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem. W tej misji towarzyszy im ambitna, lecz niedoświadczona fotoreporterka Jessie (Cailee Spaeny). Lee, mimo początkowej niechęci, zostaje jej mentorką.

Zobaczcie trzymający w napięciu zwiastun filmu:

W obsadzie filmu obok Kirsten Dunst („Psie pazury", „Na pokuszenie") znaleźli się Cailee Spaeny („Priscilla"), Wagner Moura („Narcos"), Stephen McKinley Henderson („Diuna") oraz Jesse Plemons („Czas krwawego księżyca").

Gdzie obejrzeć „Civil War”?

Film „Civil War” dostępny jest na platformach streamingowych. Można go obejrzeć między innymi na TVP VOD, Prime Video, Apple TV+, Cinemanie, Playerze, Polsat Box Go czy na Premiery Canal+.

Galeria:

