Dziś w TV wielki hollywoodzki przebój, o którym dwa lata temu mówił cały świat

W niedzielę późnym wieczorem wyemitowany zostanie hit filmowy, o którym dwa lata temu było bardzo głośno. Dla wszystkich, którym bliżej do platform streamingowych, niż do TV, podpowiadamy, gdzie go znajdziecie.

Baz Luhrmann wyreżyserował takie hity jak „Romeo i Julia”, „Wielki Gatsby” czy „Mouline Rouge”. Jego filmy wyróżnia krzykliwa kolorystyka i teatralność oraz tematy, które zasługują na pokazanie ich w niekonwencjonalny sposób. Tak też było dwa lata temu z „Elvisem”, w którego wcielił się Austin Butler, aktor znany m.in. z „Pamiętników Carrie” czy „Pewnego razu... w Hollywood”. U jego boku w filmie ulubieniec Polaków – Tom Hanks, który zagrał menedżera króla Rock and Rolla Toma Parkera. Oprócz Hanksa i Butlera w filmie występują nagradzana aktorka teatralna Helen Thomson („Tajemnice LakeTop”, „Rake”) jako matka Elvisa, Gladys, Richard Roxburgh („Moulin Rouge!”, „Oddech”, „Przełęcz ocalonych”) jako ojciec Elvisa, Vernon, oraz Olivia DeJonge („Wizyta”, „Stray Dolls”) jako Priscilla. O czym opowiada film „Elvis”? Od żółtodzioba z Memphis do ikony muzyki pop. Oto żywot Elvisa Presleya na tle dwóch amerykańskich dekad burzliwych przemian kulturowych oraz politycznych. Film opowiada o życiu i twórczości Elvisa Presleya (Austin Butler), widzianych z perspektywy jego skomplikowanych relacji z enigmatycznym menadżerem „Pułkownikiem” Tomem Parkerem (Tom Hanks). Fabuła zgłębia złożoną znajomość Presleya z Parkerem, trwającą ponad 20 lat, od samych początków bezprecedensowej sławy Presleya. Tłem jest zmieniający się krajobraz kulturowy Ameryki i jej utrata niewinności. Osią historii jest jedna z najbardziej znaczących i wpływowych osób w życiu Elvisa, Priscilla Presley (Olivia DeJonge). „Elvis” dziś w TV. Film dostępny też na streamingach. Gdzie? Film „Elvis” wyemitowany zostanie dziś, w niedzielę 29 września na antenie TVN. Dla wszystkich, którym bliżej do platform streamigowych, podpowiadamy, że produkcję znajdziecie też między innymi na Playerze, Prime Video, Premiery Canal+ czy Apple TV+. Czytaj też:

