7 filmowych perełek z Tomem Hanksem, które obejrzysz na Netflix

Tom Hanks to nie tylko ulubieniec Polaków, ale także ikona kina, której charyzma i talent przyciągają widzów na całym świecie. Jego wszechstronność sprawia, że potrafi zagrać zarówno w komediach, jak i dramatycznych produkcjach, a każda z jego ról pozostawia trwały ślad w sercach fanów. Filmy z Tomem Hanksem mają to do siebie, że niemal zawsze zdobywają uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności, a ich popularność przekracza granice czasu i pokoleń.

Na Netfliksie znajdziecie 7 wyjątkowych tytułów, które ukazują jego niezwykły talent i różnorodność ról, jakim potrafi sprostać. Od poruszających dramatów po pełne humoru opowieści – każdy z tych filmów dostarcza niezapomnianych emocji i zachęca do refleksji. Jeżeli nie macie pomysłu, co obejrzeć w wolny wieczór, ta lista z pewnością ułatwi wam wybór.

Filmy z Tomem Hanksem, które obejrzysz na Netflix

„Nowiny ze świata”

Wędrujący od miasta do miasta i dzielący się z ludźmi nowinami weteran wojny secesyjnej rusza w niebezpieczną podróż przez Teksas, by doprowadzić sierotę do nowego domu.

„Zielona mila”

Emerytowany strażnik więzienny opowiada przyjaciółce o niezwykłym mężczyźnie, którego skazano na śmierć za zabójstwo dwóch 9-letnich dziewczynek.

„Forrest Gump”

Historia życia Forresta, chłopca o niskim ilorazie inteligencji z niedowładem kończyn, który staje się miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie.

„Mężczyzna imieniem Otto”

Po śmierci ukochanej żony, zgorzkniały Otto postanawia popełnić samobójstwo. Wszelkie próby są niweczone przez jego nowych sąsiadów.

„Kod Da Vinci”

Ekranizacja powieści Dana Browna. Tajemnicze morderstwo w Luwrze staje się kluczem do rozwiązania jednej z największych zagadek strzeżonych przez tajemnicze stowarzyszenie.

„Anioły i demony”

Profesor uniwersytetu Harvarda Robert Langdon trafia na trop wielowiekowego bractwa znanego pod nazwą Iluminaci, którzy planują dokonać zemsty podczas trwającego konklawe w Watykanie.

„Inferno”

Robert Langdon budzi się we florenckim szpitalu i za sprawą tajemniczego przedmiotu zostaje celem obławy. Ucieka z pomocą doktor Sienny, podążając śladem wskazówek zawartych w poemacie Dantego.

