„IO” Skolimowskiego bez Cezara. Pełna lista zwycięzców

Za nami 48. ceremonia rozdania najważniejszych francuskich nagród filmowych Cezarów. Tegoroczna uroczystość odbyła się w paryskiej sali koncertowej Olympia.

Cezary 2023. Kto otrzymał najwięcej statuetek?

Bez wątpienia najważniejszym filmem tegorocznego wydarzenia okazała się produkcja „Noc 12 października”, który otrzymała statuetkę w kategorii Najlepszy film. Bouli Lanners, który pojawił się fabule, został okrzyknięty Najlepszym aktorem drugoplanowym oraz Najbardziej obiecującym aktorem. Obraz zwyciężył też w kategorii Najlepszy dźwięk i Najlepszy scenariusz adaptowany. Najlepszym reżyserem okazał się Dominik Moll, który wyreżyserował „Noc 12 października”.

Akademia Sztuki i Techniki Filmowej zdecydowała, że na wyróżnienie w kategorii Najlepszy aktor zasługuje Benoît Magimel, a Najlepszą aktorką okazała się Virginie Efira.

Bez wątpienia na uwagę zasługuje też produkcja „Notre-Dame płonie” opowiadająca o jednym najważniejszych pożarów w historii współczesnej. Film Jean-Jacquesa Annauda został nagrodzony za Najlepsze efekty specjalne. Podczas uroczystości David Fincher otrzymał nagrodę honorową za całokształt, którą niespodziewanie wręczył mu Brad Pitt.

Ważnym elementem gali było przyznanie nagrody w kategorii Najlepszy film zagraniczny. Poza „IO” Jerzego Skolimowskeigo o Cezara w tej kategorii walczył m.in. „Boy from Heaven” Tarika Saleha, „Blisko” Lukasa Dhonta i „W trójkącie” Rubena Ostlunda. Ostatecznie Akademia przyznała nagrodę filmowi „Bestie”.

Statuetkę dla Najlepszego filmu dokumentalnego odebrali twórcy „Powrotu do Reims”.

Najlepszy film



„Forever young”„Pacifiction”„Tańcz, Elise”„L'innocent”„Noc 12 października”



Najlepszy aktor



Louis GarrelVincent MacaigneDenis MénochetJean DujardinBenoît Magimel



Najlepsza aktorka



Juliette BinocheFanny ArdantLaure CalamyVirginie EfiraAdèle Exarchopoulos



Najlepszy aktor drugoplanowy



Roschdy ZemMicha LescotFrançois CivilBouli LannersPio Marmaï



Najlepsza aktorka drugoplanowa



Anouk GrinbergNoémie MerlantJudith ChemlaAnaïs DemoustierLyna Khoudri



Najlepszy reżyser



Louis GarrelCédric JimenezAlbert SerraDominik MollCédric Klapisch



Najbardziej obiecująca aktorka



Nadia TereszkiewiczMallory WanecqueMarion BarbeauGuslagie MalangaRebecca Marder



Najbardziej obiecujący aktor



Dimitri DoréAliocha ReinertBastien BouillonPaul KircherStefan Crepon



Najlepsza muzyka filmowa



„Cięcie!”„L'innocent”„Noc 12 października”„Pacifiction”„Na pełny etat”„Pasażerowie nocy”



Najlepsza scenografia



„Forever Young”„Kolory ognia”„Noc 12 października”„Simone - Le voyage du siècle”„Pacifiction”



Najlepsze efekty specjalne



„Fumer fait tousser”„Listopad”„Pacifiction”„Pięć diabłów”„Notre-Dame płonie”„Fumer fait tousser”



Najlepsze kostiumy



„En attendant Bojangles”„Forever Young” „L'innocent”„Kolory ognia”„Pacifiction” „Simone - Le voyage du siècle”



Najlepsze zdjęcia



„Forever Young”„Noc 12 października”„Saint Omer”„Pacifiction” „Tańcz, Elise”



Najlepszy animowany film krótkometrażowy



„Babičino seksualno življenje”„Câline”„Noir-soleil”



Najlepszy dokumentalny film krótkometrażowy



„Churchill, la ville des ours polaires”„Écoutez le battement de nos images” „Maria Schneider, 1983”



Najlepszy dźwięk



„Pacifiction”„Listopad”„L'innocent”„Noc 12 października”„Tańcz, Elise”



Najlepszy fikcyjny film krótkometrażowy



„Cnoty niewieście”„Le roi David”„Właściwe słowa”„Partir un jour”



Najlepszy film animowany



„Ernest et Célestine, le Voyage en Charabie” „Moje slunce Mad”„Szczęście Mikołajka”



Najlepszy film debiutancki



„Bruno Reidal: Spowiedź mordercy”„Falcon Lake”„Najgorsi”„Le sixième enfant”„Saint Omer”



Najlepszy film dokumentalny



„Allons enfants”„Jane według Charlotte”„Powrót do Reims”„Les années super 8” „Serce dębu”



Najlepszy film zagraniczny



„Bestie”„Blisko”„IO”„W trójkącie”„Boy from Heaven”



Najlepszy montaż



„L'innocent”„Listopad”„Na pełny etat”„Noc 12 października”„Tańcz, Elise”



Najlepszy scenariusz adaptowany



„Cięcie!”„Noc 12 października”„Enquête sur un scandale d'état”



Najlepszy scenariusz oryginalny



„Forever Young”„L'innocent”„Saint Omer”„Na pełny etat” „Tańcz, Elise”Czytaj też:

