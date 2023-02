HBO Max ogłosiło nowości. Do 11 marca pojawi się na platformie ponad 25 dobrych tytułów

Przejrzyj listę tytułów, które pojawią się na HBO Max w dniach 1-11 marca i poszukaj czegoś dla siebie!

„Marlon Wayans: Bóg mnie kocha” – 2 marca



Legendarny komik, Marlon Wayans, zastanawia się nad swoim życiem i karierą przez pryzmat niesławnego incydentu, który miał miejsce podczas rozdania Oscarów w 2022 roku.



„FBoy Island Hiszpania” – 3 marca



Trzy dziewczyny, które mają dość nieszczerych partnerów, szukają facetów z poważnymi intencjami. Lądują na rajskiej wyspie z 11 „miłymi facetami”, którzy wierzą w miłość oraz 11 „Fboyami”, którzy szukają zabawy i pieniędzy. Czy odkryją, kto jest kim?



„Perry Mason”, sezon 2.



Kilka miesięcy po zakończeniu śledztwa dotyczącego Dodsona, potomek wpływowej rodziny zostaje brutalnie zamordowany. Perry, Della i Paul znajdują się w centrum sprawy, w której co chwilę na jaw wychodzą kolejne spiski.



„Kierpce” – 1 marca



Owdowiały ojciec opowiada swojej jedynej córce pełną przygód baśń, próbując nauczyć ją przy okazji wartości odwagi i determinacji. Czy to jednak naprawdę bajka? Prawdziwa historia Rumuna Dana „Phileasa Fogga” Dumitru, który podjął się bezprecedensowego wyzwania podróży dookoła świata. Historia trzynastoletniej wyprawy, która kosztowała życie jego trzech towarzyszy, zostaje przekształcona w animowaną lekcję o wytrwałości w obliczu straty.



„Zmokłe psy” – 7 marca



Oryginalna opowieść o miłości matki do córki, prawdziwych przyjaźniach oraz o potencjale blokowanym przez biedę i uprzedzenia.



„400 batów” – 6 marca



Trzynastoletni Antoine Doinel mieszka ze swoimi rodzicami w zagraconym paryskim mieszkaniu. Zaniedbywany przez matkę, nierozumiany przez ojczyma zaczyna buntować się przeciwko wszelkim instytucjom władzy.



„Agnes Joy” – 6 marca



Rannveig doświadcza wypalenia we wszystkich aspektach swojego przyziemnego życia na przedmieściach. Kobieta tkwi w pracy, której nienawidzi oraz swoim powoli umierającym małżeństwie. Co więcej, nieustannie walczy ze swoją zbuntowaną córką Agnes i nie może pogodzić się z faktem, że dziewczyna dorośnie i zostawi ją samą. Kiedy w ich życiu pojawia się nowy sąsiad, przystojny aktor Hreinn, Rannveig i rodzina stają przed nowymi wyzwaniami, na które nie mają zupełnie wpływu.



„Ad Astra” – 10 marca



Astronauta Roy McBride (Brad Pitt) wyrusza na wyprawę na granice Układu Słonecznego, aby odnaleźć swojego zaginionego trzy dekady wcześniej ojca (Tommy Lee Jones) i dowiedzieć się, co dokładnie zagraża przyszłości naszej planety. W czasie swej podróży odkrywa sekrety, które stawią pod znakiem zapytania sens ludzkiej egzystencji i naszego miejsca we wszechświecie.



„Leopard z Ankary” – 3 marca



W najstarszym tureckim zoo samotna dyrektorka i zniszczona przez życie funkcjonariuszka tworzą nieprawdopodobną więź: ukrywają śmierć najstarszego mieszkańca zoo, lamparta anatolijskiego, i fingują jego ucieczkę, aby powstrzymać proces prywatyzacji. Doprowadza to do farsy, która szybko wymyka się spod kontroli.



„Martwe zło” – 3 marca



Grupa studentów postanawia spędzić beztroski weekend w opuszczonym domku w górach. Na miejscu znajdują legendarną księgę umarłych „Naturan Demantos" i kasetę z taśmą, na której nagrany jest tekst zaklęcia przywołującego demony. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że odsłuchując taśmę, budzą do życia moce ciemności.



„The Grudge: Klątwa” – 3 marca



Młoda gospodyni domowa morduje rodzinę we własnym domu. Jej sprawą zajmuje się detektyw Muldoon (Andrea Riseborough), która po śmierci swojego męża przeprowadziła się z synem do miasteczka. Kobieta szybko odkrywa, że dom jest przeklęty przez mściwego ducha. Policjantka musi zrobić wszystko, by uchronić siebie i swojego syna przed śmiercią z ręki demona.



„Pietruszka” – 3 marca



Młoda Haitanki o imieniu Marie spodziewa się swojego pierwszego dziecka ze swoim kochającym mężem Frankiem. Pewnej nocy budzą ją krzyki. Okazuje się, że władze nakazały natychmiastową egzekucję wszystkich Haitańczyków na ziemi dominikańskiej. Marie ucieka do sąsiedniego miasta, aby spróbować znaleźć ukochanego. Niestety bezskutecznie. Samotna w górach w 9 miesiącu ciąży stara się przedrzeć się przez teren w głębi lądu z nadzieją, że uda jej się ocalić życie. Obraz przywołuje temat rzezi Haitańczyków, jaka miała miejsce na Dominikanie w 1937 roku.



„Dick Long nie żyje” – 3 marca



Dick nie żyje. Zmarł zeszłej nocy po próbie zespołu, a jego koledzy, Zeke (Michael Abbott, Jr.) i Earl (Andre Hyland), nie chcą, aby ktokolwiek dowiedział się, jak to się stało. Jednak w małym miasteczku Alabama wieści bardzo szybko się rozchodzą, a mężczyźni są koszmarni w zacieraniu śladów. Władze jeszcze nie zidentyfikowały ciała, ale żona (Virginia Newcomb) i córka Zeke'a stają się bardzo podejrzliwe.



„Coś prawdziwego” – 3 marca



Kate lunatykuje przez życie i nagle wybudza ją przypadkowe spotkanie z charyzmatycznym nieznajomym. Jednak ich pełna emocji relacja zostaje zakłócona przez wypadek samochodowy.



„Domówka” – 3 marca



Kiedy para sprzątaczy odkrywa, że ​​mają posprzątać posiadłość Lebrona Jamesa podczas jego nieobecności, postanawiają urządzić gigantyczną imprezę. Gdy sytuacja wymyka się spod kontroli, dochodzi do serii zdarzeń, których nigdy nie zapomną.



„Na fali” – 4 marca



Pingwin Cody marzy, by wziąć udział w corocznych Pingwinich Mistrzostwach Świata w Surfingu i stanąć na najwyższym podium.



„Letni mróz” – 6 marca



Jest lato, a Francję nawiedza polarne zimno. Dziesięć samotnych i zagubionych dusz tworzy dziesięć opowieści, które są hołdem dla lilii wodnych Moneta i zarazem tworzą impresjonistyczny obraz dzisiejszej Francji.



„Ostatnie metro” – 6 marca



Akcja filmu rozpoczyna się w 1942 roku w Paryżu i opowiada o losach reżysera żydowskiego teatru i jego żony Francuzki, która ukrywa go przed Niemcami w piwnicach teatru, gdzie nadal pracuje jako jego szefowa i aktorka.



„Skradzione pocałunki” – 6 marca



Nominowana do Oscara i Złotego Globu trzecia część opowieści o życiowych perypetiach Antoine’a Doinela – bohatera filmowego cyklu w reżyserii mistrza François Truffauta.



„Twardo, miękko” – 8 marca



Dwudziestoletni hodowca ostryg myśli, że mu się w życiu udało. Kiedy jednak nie wszystko idzie zgodnie z jego planem, a ukochana łamie mu serce, chłopak musi skonfrontować się z rzeczywistością.



„Poppie Nongena” – 10 marca



Poppie to południowoafrykańska matka z plemienia Xhosa, której życie kręci się wokół rodziny. Kiedy jej mąż staje się zbyt chory, by pracować, kobieta rozpoczyna walkę o możliwość pozostania we własnym kraju, gdzie uznawana jest za nielegalną rezydentkę.



„Wzgórza ryczących lwic” – 10 marca



Gdzieś w Kosowie, w małej odległej wiosce, trzy młode kobiety widzą, że ich marzenia i ambicje zostały stłumione. Jednak ich potrzeba wolności jest na tyle silna, że trudno ją powstrzymać.



„Płyta” – 1 marca



Handlarz zabytkowymi instrumentami muzycznymi otrzymuje od podróżnika niezwykła płytę winylową. „Czyta w twoich myślach i odtwarza twoje utracone wspomnienia” - powiada wędrowiec. Mężczyzna zaczyna mieć na jej punkcie obsesje, a jego wspomnienia wracają.



„Rent” – 2 marca



Akcja tej muzycznej opowieści rozgrywa się w nowojorskiej East Village na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Jej bohaterami są młodzi, ambitni artyści, którzy zmagają się z trudami codziennego życia. Notorycznie brakuje im pieniędzy na bieżące wydatki, część z nich jest nosicielami wirusa HIV, a część nie może uwolnić się od narkotykowego uzależnienia. Ta grupa ekscentrycznych młodych ludzi doświadcza artystycznych wzlotów i upadków, miłosnych uniesień i rozczarowań, czerpiąc przy tym z życia, ile się tylko da.



„O gustach i kolorach” – 1 marca



Marcia jest młodą paryską piosenkarką z dobrej rodziny, która nagrywa album ze swoją idolką Daredjane, ikoną rocka z lat 70-tych. Kiedy Daredjane nagle umiera, Marcia musi jednak uzyskać zgodę właściciela praw do twórczości zmarłej, którym jest trzydziestokilkuletni podmiejski sprzedawca Anthony. Mężczyzna nigdy nie lubił swojej dalekiej krewnej, nie mówiąc już o jej muzyce. Ich dwa światy zderzają, co wywołuje szereg niespodziewanych sytuacji.



„Castells” – 1 marca



Po zerwaniu z Borisem, Lara wraca do rodzinnej Barcelony, gdzie jej przyjaciele, kochankowie i katalońskie tradycje zmienią jej marzenia i pragnienia.

