Nowości dzień po dniu na HBO Max. Sprawdź listę premier

1 listopada



Winchesterowie, odc. 1-3Castle Rock, odc. 1-10Castle Rock II, odc. 1-10Przysięga II, odc. 3Avenue 5 II, odc. 4Looking for SantaChef de PartieHuldraSummer of BeesWonder Woman 1984



2 listopada





Joe Pera opowiada II, odc. 1-13Królestwo snów, odc. 1-4Osiedle C, odc. 2Opowieść podręcznej V, odc. 9



3 listopada





The Hype II, odc. 1-8Cieszę się razem z tobą, odc. 1-8Harley Quinn III, odc. 1-10Low Country: Dynastia Murdaugh, odc. 1-3Stargirl III, odc. 9Choinka marzeń



4 listopada





Garcia!, odc. 3Kung Fu III, odc. 5Sprawa idealna VI, odc. 9Sonic the Hedgehog 2With a VengeanceJesús LópezOdpływThe Social NetworkNa pięściAll Square



5 listopada





Stamtąd, odc. 4-7Misja: Zero odpadów II, odc. 5Młody Sheldon VI, odc. 6Zwariowane Melodie: Kreskówki VI, odc. 1-9DzikośćCzłowiek w ogniuPuss in Boots



6 listopada





Babylon Berlin IV, odc. 9-10Masha Nursery Rhymes, odc. 1-26Silna wi꟯ona grabarza



7 listopada



Biały Lotos II, odc. 2Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 28The Triplets of BellevilleDiabolik



8 listopada





Przysięga II, odc. 4Avenue 5 II, odc. 5



9 listopada





Osiedle C, odc. 2All American V, odc. 4All American: Nowe początki II, odc. 4Folklor II, odc. 7Pani sprzątająca II, odc. 7Opowieść podręcznej V, odc. 10Powiedz hej, Willie Mays!



10 listopada





Angielka, odc. 1-6Selena + szefowie kuchni IV, odc. 1-10Legendy voguingu III, odc. 1-10Ostry dyżur XII, odc. 1-22Stargirl III, odc. 10Adrenalina



11 listopada





Wyspa spokoju, odc. 1-6Garcia!, odc. 4Kung Fu III, odc. 6Sprawa idealna VI, odc. 10PióraNaznaczony: Rozdział 2Naznaczony: Rozdział 3Naznaczony: Ostatni klucz



12 listopada





Bob Costas II, odc. 4Misja: Zero odpadów II, odc. 6Młody Sheldon VI, odc. 7Stamtąd, odc. 8-10Młodzi Tytani Akcja! VII, odc. 11-22GorączkaUległość



13 listopada





Babylon Berlin IV, odc. 11-12Niebiosa



14 listopada



Biały Lotos II, odc. 3Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 29In and Out



15 listopada





Winchesterowie, odc. 4Przysięga II, odc. 5Avenue 5 II, odc. 6Lil Rel Howery: Wiem, że też tak myślicie