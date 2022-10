Prawie 20 nowych tytułów na Netflix. Co obejrzymy w tym tygodniu?

W tym tygodniu w końcu doczekamy się premiery „Wielkiej wody” – nowego polskiego serialu Netfliksa o powodzi tysiąclecia we Wrocławiu. Jeżeli nie mogliście się oderwać od produkcji Ryana Murphy'ego o Jeffreyu Dahmerze, teraz znajdziecie kolejny rozdział historii – dokument o seryjnym mordercy i kanibalu. Wśród produkcji dokumentalnych obejrzymy także relację z akcji ratunkowej w tajlandzkiej jaskini w 2018 roku. Co jeszcze nowego pojawi się na platformie? Sprawdźcie listę nowości.

„Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie” – piątek



Idealne życie nowojorskiej dziennikarki zaczyna chwiać się w posadach, gdy twórca dokumenty kryminalnego zmusza ją do konfrontacji z licealną przeszłością.



„Rozmowy z mordercą. Taśmy Jeffreya Dahmera” – piątek



Seria rozmów, w których seryjny morderca Jeffrey Dahmer opowiada o swoich makabrycznych zbrodniach. Poruszająca podróż do ciemnych zakamarków zaburzonego umysłu.



„Wielka woda” – środa



Hydrolog, polityk i prezydent Wrocławia spotykają się, żeby ustalić, jak zareagować na podnoszący się poziom wody w rzekach, który zagraża tysiącom mieszkańców.



„Kret” – piątek



Nowa wersja kultowego programu, w którym dwanaścioro zawodników wykonuje kolejne zadania, usiłując przy tym zidentyfikować sabotażystę, który utrudnia im życie.



„Imperium przepychu”, sezon 3. – środa



Program reality TV, w którym bajecznie bogaci Azjaci i Amerykanie azjatyckiego pochodzenia imprezują w Los Angeles, pławią się w luksusie i przeżywają trudne chwile.



„Klub północy” – piątek



Śmiertelnie chorzy nastolatkowie z hospicjum zawierają mrożący krew w żyłach pakt - pierwsza osoba, która odejdzie, ma dać pozostałym jakiś znak z drugiej strony.



„Telefon pana Harrigana” – piątek



Dzięki książkom i ich pierwszym iPhone'om chłopiec i starszy miliarder nawiązują nić porozumienia. Wkrótce mężczyzna umiera, lecz ich tajemnicza więź pozostaje żywa.



„Wstrząsy wtórne. Trzęsienie ziemi w Nepalu” – czwartek



Serial dokumentalny o tragicznym trzęsieniu ziemi, do którego doszło w 2015 roku w Nepalu. Produkcja łączy autentyczne nagrania ze wzruszającymi relacjami ocalałych.



„Skok z wysokości” – środa



Młoda kobieta cierpiąca na stany lękowe, chcąc uszanować ostatnią wolę przyjaciółki, mierzy się ze strachem i próbuje odzyskać swoje życie. A może znajdzie też miłość?



„Drużyna odkupienia” – piątek



Po szokującym występie na igrzyskach olimpijskich w 2004 roku, reprezentacja USA w koszykówce mężczyzn pragnie się zrehabilitować i sięgnąć w 2008 roku po złoto w Pekinie.



„13 uwięzionych. Jak przetrwaliśmy w tajlandzkiej jaskini” – środa



W tym poruszającym dokumencie zawodnicy tajskiej młodzieżowej drużyny piłkarskiej opowiadają o tym, jak w 2018 roku utknęli w jaskini Tham Luang i przeżyli.



„Trzy małe kobietki” – sobota



Trzy wiecznie spłukane siostry, które mają tylko siebie, wplątują się w spisek rozgrywany przez ludzi znacznie bogatszych i potężniejszych.



„Walka o sprawiedliwość. Sprawa Paolo Guerrero” – środa



Piłkarski gwiazdor z Peru, Paolo Guerrero, rozpoczyna batalię prawną, gdy przed mistrzostwami świata w jego organizmie zostaje wykryta kokaina. Serial oparty na faktach.



„Domek dla lalek” – piątek



Wokalista rockowy z wieloma życiowymi błędami na koncie rusza w podróż, żeby poznać swoją córkę.



„Starzy ludzie” – piątek



Kobiet, która wróciła do domu na ślub siostry, musi niespodziewanie bronić życia swoich dzieci przed ogarniętymi żądzą mordu starszymi ludźmi.



„Glitch” – piątek



Badając sprawę zaginięcia swojego chłopaka, młoda kobieta sprzymierza się z entuzjastką UFO i trafia na ślad niewiarygodnego spisku.



„Andropauza” – piątek



Mężczyzna po pięćdziesiątce z pierwszymi objawami andropauzy wpada w obsesję na punkcie zmiany i rzuca się w pogoń za szczęściem. Wkrótce pakuje się jednak w kłopoty.



„Togo” – środa



Nieoficjalny „parkingowy” musi walczyć o swoje, gdy dilerzy chcą go zmusić do sprzedawania narkotyków.



„Radość i cierpienia młodego Yuguo” – czwartek



Poruszający dokument o chińskim nastolatku, który spełnia swoje marzenie i wyjeżdża do ukochanej Rumunii, by zgłębiać tamtejszą kulturę i literaturę.

