Anna Wendzikowska odpowiada TVN. „Nad nimi był ktoś, kto na to pozwalał”

Anna Wendzikowska pracowała w TVN od 2007 roku. Była reporterką programu „Dzień dobry TVN”, dla którego przeprowadzała wywiady z aktorami i twórcami filmowymi. Prowadziła też między innymi program „O tym się mówi” w TVN Style. Na początku sierpnia 2022 roku dziennikarka poinformowała, że pożegnała się ze stacją. „Jestem wdzięczna przede wszystkim Wam, którzy mnie oglądaliście i wspieraliście przez te wszystkie lata. Bez Was nie byłoby nic! pokornie proszę o Wasze wsparcie na kolejnych etapach mojej wędrówki” – pisała wtedy na Instagramie, zwracając się do swoich fanów.

Do tej pory wszyscy zastanawiali się, dlaczego Wendzikowska zdecydowała się odejść z TVN-u. W sobotę 1 października dziennikarka zdecydowała się w szczerym poście na Instagramie opisać mobbing, jakiego doświadczyła w stacji. Pisała o myślach samobójczych, depresji i bardzo trudnych warunkach pracy. W odpowiedzi TVN dodał komentarz pod jej wpisem, w którym stwierdzono, że wprowadzone zostały już zmiany organizacyjne, a przytoczone przez nią sytuacje nie powinny były się nigdy zdarzyć.

Wendzikowska odpowiada TVN-owi

Dziennikarka postanowiła odnieść się do tego wpisu. Na swoim InstaStory od kilku dni Wendzikowska zamieszcza relacje innych osób, które doświadczyły mobbingu. Tam też zapowiedziała, że nie zamierza ukrywać danych sprawców niedopuszczalnych zachowań.

„Drogi @tvn.pl, macie dużo do posprzątania. Czas uderzyć się w piersi i coś z tym zrobić. Przepraszam nie usłyszałam na żadnym etapie, nie było rozmowy, o tym, co bym chciała robić poza »DD TVN«. Wiadomo dlaczego” – stwierdziła. „Rozwiązaliście tylko najbardziej oczywisty problem dwóch osób, które przez kilka lat skrzywdziły i okaleczyły psychicznie, jak widzicie, na lata kilkadziesiąt osób. Ale nad nimi był ktoś, kto na to pozwalał. Nie wiecie, kto? Serio tego nie widzicie?” – napisała.

