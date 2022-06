Co oglądać w weekend na Netflix? Rozpiska nowości

Co tydzień na Netfliksie pojawia się masa seriali i filmów, które często trafiają do czołówki zestawienia TOP 10 serwisu. Podpowiadamy, jakie świeże produkcje możecie obejrzeć w ten weekend.

„Królowa”



Ceniony paryski krawiec i drag queen po kilkudziesięciu latach wraca do rodzinnego miasteczka w Polsce, by pomóc dawno niewidzianej córce.



„Nic o mnie nie wiecie”



Choć wszystkie dowody wskazują na jego winę, oskarżony o morderstwo mężczyzna wykorzystuje ostatnią mowę sądową, aby zrelacjonować romans z tajemniczą kobietą.



„Prywatność”



Kariera ambitnej polityczki staje pod znakiem zapytania, gdy do mediów wycieka erotyczne wideo z nią w roli głównej.



„Pierwsze zabójstwo”



Nastolatka Juliette musi dokonać swojego pierwszego zabójstwa, za cel obiera sobie nową w mieście Calliope. Ku jej zaskoczeniu pochodzi ona z rodziny pogromców wampirów.



„Pajęcza głowa”



Przyszłość. Skazańcy mają wybór pomiędzy więzieniem, a placówką naukową, gdzie, w zamian za skrócenie wyroku, przyjmują eksperymentalne substancje działające na emocje.



„Love & Gelato”



Przygody i perypetie Liny, młodej Amerykanki, która szuka siebie i swoich korzeni w słonecznym Rzymie — plus oczywiście mnóstwo włoskich lodów.



„Parada serc”



Żyjąca karierą warszawianka, która nie lubi psów, musi z powodów zawodowych jechać do Krakowa, gdzie poznaje uroczego wdowca, jego syna i ich czworonożnego pupila.



„Gniew Boży”



W rodzinie Luciany dochodzi do serii tajemniczych zgonów. Enigmatyczny pisarz, dla którego kiedyś pracowała, monitoruje sytuację z przerażeniem i poczuciem winy. Próbując uratować ostatnią żyjącą krewną, swoją siostrę Valentinę, Luciana staje na rozdrożu między rozsądkiem i śmiercią. Ściga się z czasem, aby ujawnić prawdę. Czy pakt krwi położy kres zemście?



„Kolizja”



W ciągu jednego fatalnego dnia skorumpowany przedsiębiorca i jego bywała na salonach żona ścigają się z czasem, aby odbić córkę z rąk osławionego mafioza.



„Zakładnik”



Nocny taksówkarz zostaje zmuszony przez płatnego zabójcę do pomocy w wykonaniu pięciu zleceń.Czytaj też:

