Weekendowe nowości na Netflix. Podpowiadamy, co oglądać

Ponad 20 nowych propozycji – seriali, filmów, dokumentów i programów, pojawiło się w tym tygodniu na platformie Netflix. Dla wszystkich subskrybentów stworzyliśmy listę świeżych produkcji, które warto zobaczyć. Przejrzyjcie ją i poszukajcie czegoś, na co macie ochotę w wolny wieczór.

„Prywatność”



Kariera ambitnej polityczki staje pod znakiem zapytania, gdy do mediów wycieka erotyczne wideo z nią w roli głównej.



„Pierwsze zabójstwo”





Dla nastoletnich Juliette i Calliope miłość to nie lada problem — jedna jest wampirzycą, druga na wampiry poluje. Obie są jednak gotowe na swoje pierwsze zabójstwo.



„Jennifer Lopez. Halftime”

Kameralny dokument, w którym Jennifer Lopez opowiada o różnych aspektach swojej zróżnicowanej kariery i stresie, jaki towarzyszy jej każdego dnia



„Peaky Blinders”





Tommy Shelby dowodzi gangiem działającym w Birmingham w 1919 roku. Szef grupy przestępczej zapłaci każdą cenę, aby wspiąć się po szczeblach kariery na sam szczyt.



„Drzewa Pokoju”



Cztery kobiety z różnych środowisk budują siostrzaną więź, ukrywając się podczas ludobójstwa w Rwandzie. Film oparty na prawdziwych wydarzeniach.



„Dirty Daddy. The Bob Saget Tribute”





Rodzina i koledzy Boba Sageta czczą pamięć zmarłego komika pełnym śmiechu i muzyki programem z udziałem Jima Carreya, Chrisa Rocka, Jeffa Rossa, Johna Stamosa i innych.



„Bad luck”



„Kriegerin”

Dwie niemieckie nastolatki, które z różnych powodów angażują się w ruch neonazistów, zaprzyjaźniają się i wspierają nawzajem w pełnym przemocy półświatku.





„Rzut życia”

Film opowiada historię Stanleya Berena, łowcy koszykarskich talentów. Mężczyzna nie miał ostatnio szczęścia, a wszyscy jego zawodnicy nie zachodzili wysoko. W Hiszpanii na jego drodze pojawia się jednak ktoś, kto ma szansę coś osiągnąć. Sportowiec Bo Cruz nie miał w życiu łatwo, więc takiej okazji nie może przepuścić.





„Baby Fever”



Nana postanawia odzyskać ojca swojego dziecka i dawno utraconą miłość. Problem w tym, że chłopak nie jest specjalnie zainteresowany powrotem do Nany. Ukrywana ciąża sprawia, że Nana zaczyna inaczej patrzeć na swoich klientów.



„Bądźcie życzliwi. Modlitwa i posłuszeństwo”



Czteroczęściowy dokument zawiera niepublikowane wcześniej materiały archiwalne i wstrząsające wyznania odważnych kobiet i mężczyzn, którym udało się uciec. Od małżeństw z nieletnimi i niechcianych ciąż po opresyjny kult Warrena Jeffsa — to historia desperackiej walki z tyranią we współczesnej Ameryce.



„Perfekcyjne połączenie”

Aby pozyskać ważnego klienta, przebojowa importerka win z Los Angeles podejmuje pracę na australijskiej owczej farmie. Tam poznaje tajemniczego miejscowego twardziela.





„Matka idealna”

Przekonana o niewinności swojej oskarżonej o morderstwo córki matka odkrywa niepokojącą prawdę. Nie ma już pewności, kto tak naprawdę jest ofiarą, a kto sprawcą.





„Na skrzydłach ambicji”

Pokolenie X próbuje przystosować się do nowej rzeczywistości, mediów społecznościowych i nowych sposobów działania, ale wciąż nie bierze pod uwagę szerszej perspektywy. Przepaść między dwoma pokoleniami i dzielące je różnice są niezaprzeczalne.



„Po złej stronie torów”

W tym dramacie telewizyjnym, dostępnym oryginalnie w dwóch sezonach, śledzimy losy weterana wojennego.





„Przechwycenie”



Twarda i doświadczona przez życie kapitan JJ Collins (Elsa Pataky) w wyniku pomyłki traci wymarzoną posadę w Pentagonie i zostaje dowódczynią samotnej bazy antyrakietowej położonej gdzieś na środku Pacyfiku.



„Wyzwanie dla kumpla”

Paczka znajomych postanawia zgarnąć główną nagrodę w szalonym turnieju pełnym absurdalnych wyzwań i poznaje prawdziwe znaczenie słowa „przyjaźń”. Oj, będzie się działo! Oglądaj bez ograniczeń. Ta zwariowana komedia z udziałem Josha Duhamela, Olivii Munn i Daxa Sheparda to również reżyserski debiut Duhamela.



„Morze czarne”

Kapitan Robinson (Jude Law) jest właśnie po rozwodzie i niespodziewanie traci dobrą posadę. Swoje smutki topi w barze, gdzie spotyka dawnego kolegę. Ten dzieli się z nim informacją o zatopionym niemieckim U-Boocie z czasów II wojny światowej, który transportował złoto.



„Miłość jest blisko”

Dwoje przyjaciół z dzieciństwa nawiązuje relacje z idealnymi partnerami. Szybko jednak stwierdzają, że chyba łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń.

