Netflix otwiera swoje biuro w Warszawie. „Jest kluczowym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej”

Netflix działa w Polsce od 2016 roku i od tej chwili nieustannie się rozwija. Na platformie znajdziemy bardzo dużo polskich produkcji, ale dzięki platformie także wielu polskich twórców i aktorów zaangażowało się w międzynarodowe projekty. Biuro w Warszawie oznacza kolejne inwestycje zarówno w polskie produkcje własne, jak i powiększenie biblioteki licencjonowanych tytułów.

Jak mówią przedstawiciele koncernu „Polska jest kluczowym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej”. – Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę polskich produkcji, nadszedł właściwy moment, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do lokalnej branży kreatywnej i filmowej. Biuro Netflix w Warszawie to naturalny krok w naszym rozwoju, który znacznie ułatwi budowanie długoterminowej współpracy w regionie i wzmocni istniejące relacje, tworząc szerokie możliwości dla twórców i producentów. Kreatywność i potencjał branży sprawiają, że Warszawa jest doskonałym punktem do prowadzenia biznesu na całą Europę Środkowo-Wschodnią – mówi Larry Tanz, Vice President, Head of Original Series, EMEA at Netflix. Biuro w Warszawie to wielka szansa dla polskiego rynku. – Otwarcie stałego biura w Warszawie jednego z światowych liderów OTT oznacza, że Polska jest jednym z bardziej rozwojowych rynków produkcji audiowizualnych w Europie. Traktowana jest jako poważny, długofalowy partner. Będzie lokalizacją większej ilości realizowanych projektów. A nowe projekty to miejsca pracy, większy transfer środków, nowe możliwości kreatywne – dodaje Alicja Grawon-Jaksik, prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Ale udział w polskim rynku, to nie tylko produkcje filmowe. W tym roku platforma rozpoczęła też współpracę ze Szkołą Filmową w Łodzi, która opiera się na cyklu warsztatów dla studentów szkoły. Celem inicjatywy jest odkrywanie i wspieranie młodych talentów, a także umożliwienie im doskonalenia praktycznych kompetencji zawodowych, które ułatwią rozpoczęcie kariery na zmieniającej się przestrzeni filmowej.

Informacje o serwisie Netflix

Netflix to jeden z największych na świecie rozrywkowych serwisów streamingowych, z którego korzysta 222 mln opłacających abonament użytkowników w ponad 190 krajach. Udostępnia on wiele gatunków filmów, seriali, programów i gier mobilnych w różnych językach. Netflix umożliwia użytkownikom oglądanie materiałów bez ograniczeń czasowych, o każdej porze, w dowolnym miejscu i przy użyciu niemal każdego urządzenia wyposażonego w ekran i połączonego z internetem. Rejestracja w serwisie pozwala na swobodne uruchamianie, zatrzymywanie i wznawianie odtwarzania – bez reklam i zobowiązań.

Czytaj też:

Will Smith straci Oscara za spoliczkowanie Chrisa Rocka? „To zwykła napaść”