Relacja z uroczystej gali ShEO Awards 2024! Nagradzamy kobiety sukcesu

W poniedziałek 27 maja, podczas gali ShEO Awards 2024 „Wprost” po raz kolejny nagrodzi kobiety, które inspirują, mają odwagę mówić o tym, co najważniejsze i siłę, by wcielać w życie zmiany. Pokazują, jak budować biznes, kreować kulturę, walczyć o równe prawa i edukować. Są ambitne, silne, mądre, utalentowane, przebojowe, zdeterminowane, odważne i waleczne.

Już dziś stanie się jasne, kto będzie mógł się pochwalić nagrodami w ponad 20 kategoriach!

20:45 Moderatorką debaty jest Katarzyna Pinkosz, a na scenie pojawią się też doktor Aleksandra Lewandowska i doktor Joanna Kufel-Grabowska oraz Anna Kupiecka. 20:43 Przed nami debata pt. „ShEO, czyli wszystko, co najważniejsze”. 20:42 - Były koleiny, niepewne zakręty, ale dzięki temu odkryłam, co jest w życiu najważniejsze - miłość do siebie i innych. Odkryłam, że życie jest piękną przygodą, bo możemy tej miłości na każdym kroku doświadczać - powiedziała Aleksandra Lewandowska. - Działam, żeby głos dzieci był słyszany i został w końcu wysłuchany - zadeklarowała ze sceny. 20:40 Z energią i pasją walczy o zmiany w psychiatrii dziecięcej, ale też o zmiany w systemie szkolnym. Edukuje także rodziców, jak chronić – często dziś kruchą – psychikę dziecka.



Nagrodą ShEO 2024 redakcja WPROST ma zaszczyt wyróżnić dr Aleksandrę Lewandowską, konsultant krajową w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży! 20:38 Na scenie Katarzyna Pinkosz, szefowa działu Zdrowie Wprost Premium, która wręczy nagrodę w kategorii OSOBOWOŚĆ MEDYCZNA. 20:37 - Główną inspiracją są dla mnie zawsze nasze pacjentki, zawsze kobiety - powiedziała laureatka. - To siostrzeństwo pomaga nam przechodzić przez życie ale i zmieniać schematy i postrzeganie pacjentów onkologicznych. Musimy odczarowywać mity i lęki wokół choroby onkologicznej. To jest nasze wspólne dzieło, poprzez zasięgi, komunikację, poprzez to, co robi nasza komunikacja. Możemy zmieniać sytuację pacjentów, którzy przez tę chorobę przechodzą - zapewniła. 20:34 Liderka jednej z najbardziej prężnych organizacji pacjentów w onkologii; zaraża pasją i promowaniem postaw prozdrowotnych, pełna energii i zapału do działania. Kalendarz charytatywny BreastFit, akcja #BadajBiust, utworzenie pierwszej i największej w mediach społecznościowych grupy wsparcia dla pacjentek z rakiem endometrium: to tylko kilka z jej aktywności.



Nagrodę ShEO 2024 otrzymuje Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe Razem-Lepiej! 20:33 Na scenie dziennikarka Wprost Premium Agnieszka Niesłuchowska, która wręczy nagrodę w kategorii LIDERKA PRAW PACJENTÓW. 20:32 - W obszarze pomocy pacjentom chorym przewlekle jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. W różnych swoich działaniach staram się podawać dalej wiedzę - mówiła na scenie laureatka. 20:30 Zawsze jest blisko pacjentów. Pomaga indywidualnie, ale też empatią, profesjonalizmem i wewnętrznym ciepłem zmienia podejście społeczeństwa do trudnych tematów. Jest autorką unikalnych platform edukacyjnych, jak „Zdrowie zaczyna się w głowie", „W trosce o chorego pracownika", a także serii podcastów budujących świadomość choroby otyłościowej oraz edukujących na temat dostępnych form wsparcia – także psychologicznego – dla pacjentów chorujących na otyłość.



Nagrodę ShEO otrzymuje Adrianna Sobol! 20:29 Przed nami kategoria AMBASADORKA PACJENTÓW. 20:28 - Jedna na osiem kobiet zachoruje na raka piersi, co druga będzie miała nowotwór. Musimy leczyć raka, a po nim jest życie. Pracuje nad tym, żeby choroba nas nie zatrzymywała, żeby kobiety mogły mieć dzieci, a mężczyźni mogli zostać tatusiami - powiedziała Joanna Kufel-Grabowska. - Tą nagrodę dedykuję moim dzieciom ale także dzieciom onkologicznym, które się urodzą w przyszłości - podkreśliła. 20:26 - Życie jest naprawdę niesamowite, bo jednego dnia można spędzić cały dzień w szpitalu i czekać na decyzję, czy będzie chemia, a drugiego pięknie się szykować i malować na gale. I taką osobą jestem ja - taka mała duszyczka, która dowiedziała się zaraz po urodzeniu dziecka, że jest bardzo chora. Lekarze dawali mi jakieś 5 proc. szans na to, że przeżyje kolejne 3-4 lata, a to było 8 lat temu - powiedziała Aleksandra Wiederek-Barańska ze sceny. - Nie chce być bardzo ckliwa i zmuszać do refleksji, ale faktem jest, że jestem oazą spokoju i samo to, że zaczęłam opowiadać o tej swojej sytuacji sprawiło, że pomagam innym i pomagam sobie, bo choroba nowotworowa jest bardzo stygmatyzująca - podkreśliła. - Staram się żyć tak, jak najprościej potrafię. To, że codziennie wstajemy i mamy przed sobą nowy dzień, jest samo w sobie nagrodą - powiedziała. 20:24 Nagrodę otrzymują dwie wyjątkowe kobiety, które łączy wspieranie pacjentek z rakiem piersi. ShEO Award otrzymują: Dr nauk med. Joanna Kufel-Grabowska, onkolog, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Aleksandra Wiederek-Barańska. 20:22 Czas na kolejną kategorię LIDERKA WALKI O TO, CO NAJWAŻNIEJSZE. 20:20 Za nadzieję dla chorych onkologicznie dzieci i codzienną walkę o jak najlepsze standardy ich leczenia, nagrodę ShEO otrzymuje prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska, pediatra, onkolog, kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka! 20:17 Na scenie Magdalena Kmita-Kulesza, redaktor prowadząca serwisy Zdrowie i Odżywianie we Wprost.pl, która wręczy statuetkę w kategorii NADZIEJA W MEDYCYNIE. 20:14 - Jestem w białym garniturze, czuje się niezwykle kobieco. Ja długo nie zwracałam jednak na to uwagi, robiłam po prostu swoje. Nie porównywałam się, miałam swoje cele i je realizowałam. Rozpoczynałam w świecie biznesu, jednak różne przeciwności losu sprawiły, że dzisiaj robię zupełnie co innego - inspiruję kobiety, mnóstwo młodych ludzi, bo pracuje z młodzieżą, która ma ogromne wyzwanie - powiedziała ze sceny laureatka. - Dokładnie 13 lat temu dostałam telefon z ośrodka adopcyjnego z zapytaniem czy przyjmę 2-miesięczną dziewczynkę i dzisiaj ona jest młodą kobietą, którą chciałam zaprosić na scenę - powiedziała wzruszona Agata Komorowska. 20:12 Nasza kolejna laureatka jako samodzielna mama czwórki dzieci, szczęśliwa i spełniona kobieta, uczy, że z każdego kryzysu może zrodzić się siła, jakaś dodatkowa supermoc.



Za pokazywanie nam, jak wygląda balans w świecie kryzysów, nagrodę ShEO dostaje Agata Komorowska! 20:11 Pora na kategorię BALANS W ŚWIECIE KRYZYSÓW. 20:08 - W tej nagrodzie widzę ogrom pracy, motywowania innych i to niezależnie od tego, od czego rozpoczynają. Pokazujemy, że wszystko można - podkreśliła laureatka. 20:07 Jedna z najbardziej znanych na świecie zawodniczek motorsportu. Pierwsza Polka, która zdobyła profesjonalną licencję driftingową. Mistrzyni Polski w klasie kobiet w Driftigowych Mistrzostwach Polski 2023, v-ce mistrzyni w klasie Masters serii Drift Open 2023, podwójna Mistrzyni Europy w zawodach Drift Kings.



Nagrodę ShEO otrzymuje Karolina Pilarczyk! 20:06 Na scenie Marcin Klimkowski, specjalista ds. motoryzacji we Wprost.pl, który wręczy nagrodę w kategorii KOBIECY DRIFT. 20:05 - Te 4 lata pokazały, że jeżeli chcemy, to potrafimy. Cieszę się, że moje koleżanki podejmują wyzwania, pokazują, że my kobiety - sportowcy też możemy decydować i być głosem w różnych dziedzinach życia - powiedziała laureatka. 20:04 Jest dwukrotną „złotą siatkarką” mistrzostw Europy, z legendarnej drużyny "Złotek" pod batutą nieodżałowanego trenera Andrzeja Niemczyka. Jest także multimedalistką klubową, ponad dziesięciokrotnie stawała na podium mistrzostw Polski. Po zakończeniu kariery odnalazła się w roli zarządzającej w siatkówce, przywracając blask zarówno klubowi w Bielsku-Białej, jak i kadrze narodowej.



Nagrodę za wspieranie Siostrzeństwa w sporcie otrzymuje Aleksandra Jagieło! 20:03 Na scenie Anna Mokrzanowska, wydawczyni Wprost.pl, która wręczy nagrodę w kategorii SIOSTRZEŃSTWO W SPORCIE. 20:02 - Czujemy się odpowiedzialni za to, co się dzieje, odpowiedzialni za klimat. Nie mogę się doczekać, aż jutro pokażę tę statuetkę, bo to duma także dla mojego zespołu - powiedziała ze sceny laureatka. 20:00 ESG, Environmental Social Governance, to trzy główne obszary działania firm, organizacji oraz inwestorów w ramach których powinny one kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju i stosować odpowiedzialne praktyki biznesowe z poszanowaniem szeroko rozumianego interesu poszczególnych interesariuszy.



Nagrodę otrzymuje Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i ESG T-Mobile Polska! 19:58 Na scenie Martyna Mroczek-Kowalik, redaktor zarządzająca Wprost Biznes, która wręczy nagrodę w kategorii ESG - PROMOTORKA ZMIAN W BIZNESIE. 19:57 - Już ponad pół miliona osób skorzystało z usług. Zaoszczędziliśmy 4 biliony litrów wody - powiedziała za sceny laureatka. - Mogłam wprowadzić nie tylko realną zmianę do społeczeństwa, ale też do biznesu - podkreśliła. 19:53 Nagrodę w kategorii Nowe spojrzenie na biznes otrzymuje Martyna Zastawna, CEO firmy woshwosh! 19:52 Na scenie Bartosz Michalski, redaktor zarządzający Wprost, który wręczy nagrodę w kategorii NOWE SPOJRZENIE NA BIZNES. 19:51 - Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie pomoc mężczyzny, mojego syna, studenta prawa. Do nas przychodziły setki maili i on je wszystkie czytał - powiedziała laureatka i zaprosiła swojego syna Tomka na scenę.



- Musielibyście państwo poznać moją mamę i jej siłę. To jest piękna dusza - powiedział syn laureatki. 19:50 W czasie pandemii skupiła wokół siebie ponad 400 prawników, którzy w ramach akcji „Prawnicy Pro Bono”, w czasach, gdy biznesy się zamykały a ludzie byli kompletnie zdezorientowani, ruszyli z pomocą. Gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, zainspirowani przez nią prawnicy znów zaczęli działać i udzielali pierwszej, niezbędnej pomocy prawnej dla uchodźców.



Nagrodę w kategorii Pomoc bez granic otrzymuje Magdalena Matusik-Bukowska. 19:48 Na scenie Szymon Krawiec, redaktor zarządzający "Wprost", twórca listy 100 najbogatszych Polaków. 19:47 Pora na kategorię POMOC BEZ GRANIC. 19:46 - O naszej akcji usłyszała co trzecia Polka. Dzięki wsparciu mediów, środowisk z różnych stron, osiągnęliśmy wynik 200 mln. Zaczęło się od myśli Katarzyny Rozenfeld, a potem dołączałyśmy do niej kolejno. Było to 1060 osób w kraju i za granicą, aż 164 artystów stworzyło swoje grafiki. Dzięki osobom, które udzieliły swoich zasięgów, mogliśmy dotrzeć do Polek i Polaków - wyliczała ze sceny przedstawicielka organizacji Kobiety na wybory Sylwia Chrabałowska. - Kobiety, bądźmy sobą! - podkreśliła. 19:44 Są przedstawicielkami kilkudziesięciu organizacji z całej Polski, wszystkie działały pro bono, bo uznały, że nadszedł czas, by wziąć sprawy w swoje ręce i rozpocząć drużynową grę o zwycięstwo. Stawką byłą frekwencja. Uświadomienie milionom Polek, jaka jest realna siła ich głosu, także tego wyborczego.



Kobiecą inicjatywą roku zostaje apolityczna kampania „Kobiety na wybory”! 19:43 Na scenie Małgorzata Rozenek-Majdan, która wręczy nagrodę nw kategorii KOBIECA INICJATYWA ROKU. 19:42 - Chcemy pokazać i w kulturze i w biznesie, że wprowadzamy też kobiecy język, kobiecy sposób pracy, który jest inny, ale najwyższy czas, żeby był akceptowalny. Żebyśmy nie musieli już udawać! - powiedziała ze sceny reżyserka. 19:41 Walczy ze szklanym sufitem w branży filmowej, zwraca uwagę na przepisy punktując kwestię tantiem, których reżyserzy wyświetlanych w serwisach streamingowych hitów – często są pozbawiani. I wreszcie – w swoich filmach przedstawia historie kobiet, które – choć znalazły się na zakręcie – po upadku podnoszą się, często walcząc później w słusznej sprawie.



Laureatką ShEO Awards w kategorii Prawa kobiet w polskim filmie otrzymała Maria Sadowska! 19:40 Przed nami kolejna kategoria - PRAWA KOBIET W POLSKIM FILMIE. 19:38 Od wielu lat pokazuje, jak w sytuacji, gdy pół Polski wie lepiej, co byłoby dla niej dobre – pozostać wierną swoim przekonaniom. Stoi po stronie kobiet, ich wyborów, prawa do decydowania o własnym ciele i protestuje przeciwko konieczności ciągłego tłumaczenia się z życiowych decyzji.



Laureatką ShEO Awards w kategorii Walka ze stereotypami została Aleksandra Kwaśniewska. 19:36 Przed nami pierwsza nagroda w kategorii WALKA ZE STEREOTYPAMI. 19:35 - TO MY wciąż musimy wskazywać kierunek, nawigować w zmieniających się okolicznościach, świecie pełnym niepewności, wyzwań, zwrotów akcji. TO MY musimy wyznaczać trendy. Udowodniłyśmy, że mamy moc kreowania rzeczywistości i nie możemy tej supermocy porzucić. TO JEST NASZ CZAS, CZAS KOBIET. I nasze laureatki każdego dnia to udowadniają! - mówiła ze sceny Paulina Socha-Jakubowska, dziennikarka "Wprost". 19:33 - W książce „Kobiety i władza” jest wymowny rysunek. Zebranie zarządu prezes mówi: Ma pani znakomity pomysł - na pewno któryś z panów chętnie go zrealizuje. Satyra powstała 40 lat temu w USA - mówi ze sceny Katarzyna Gintrowska, Prezes Zarządu PMPG Polskie Media S.A. - Drogie Laureatki czujcie się wyróżnione tym, że dziś tu jesteście, bo to wyjątkowa nagroda – z dobrym moralnym kręgosłupem, wartościowa, po prostu mądra i z dobrą energią. Życzę by satyra, którą dziś przytoczyłam, dzięki Waszym osiągnieciom i skuteczności traciła na aktualności - podkreśliła. 19:27 Rozpoczynamy uroczyste rozdanie nagród ShEO Awards 2024! 19:15 Kapituła plebiscytu nagrodzi kobiety w różnych dziedzinach m.in. Walka ze stereotypami, Prawa kobiet w polskim filmie, Siostrzeństwo w sporcie, Ikona kultury, Liderka biznesu czy Ambasadorka pacjentów. 19:10 Po godzinie 19 rozpocznie się uroczysta gala ShEO Awards 2024. Do kogo w tym roku trafią statuetki?



Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

ShEO Award

Przez dekady kobiety musiały udowadniać swoją wartość, walcząc o to, by nie płeć a kompetencje determinowały szansę na osiągnięcie sukcesu i realizację marzeń. Dziś to kobiety podbijają świat na wielu polach, realizując się w biznesie, kulturze i polityce. Łączą w sobie wiele ról i są w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.

Redakcja „Wprost” docenia kobiety, które mają w sobie nieskończone pokłady odwagi i determinacji, nieustannie chcą się rozwijać i wspierają w tym innych. Nazwa ShEO Awards to połączenie dwóch słów: CEO – chief executive officer, dyrektor generalny oraz She – ona. To event o kobietach i dla kobiet.

W ubiegłych latach statuetki trafiały zarówno do gwiazd muzyki czy filmu, jak i tych kobiet, które mają ogromne zasługi na polu działalności charytatywnej lub biznesowej. Nasze laureatki łączy jedno – sukces osiągnęły dzięki swojej wytrwałości i konsekwencji. Celem naszego przedsięwzięcia, podobnie jak wielu laureatek, jest wspieranie kobiet w budowaniu poczucia własnej wartości i w przezwyciężaniu słabości.



SheO Awards 2024 to event o kobietach i dla kobiet

27 maja redakcja „Wprost” po raz kolejny doceni inspirujące kobiety,

które mają w sobie nieskończone pokłady odwagi i determinacji



