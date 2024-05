Lewandowska, Kozidrak, Rozenek-Majdan... Oto laureatki ShEO Awards!

Co roku redakcja „Wprost” docenia kobiety, które mają w sobie nieskończone pokłady odwagi i determinacji, a przy tym nieustannie chcą się rozwijać i wspierają w tym innych. Nagradzane są przedstawicielki różnych dziedzin – zarówno medycyny, biznesu, jak i życia społecznego oraz kultury. Kto został laureatkami w poprzednich latach?

Laureatki gali ShEO Awards

Redakcja „Wprost” poprzez organizację gali ShEO Awards 2024 chce budować atmosferę sprzyjającą wspólnemu działaniu i zachęcającą do podejmowania nowych wyzwań, nie tylko zawodowych. Celem tego przedsięwzięcia, podobnie jak wielu laureatek, jest wspieranie kobiet w budowaniu poczucia własnej wartości i w przezwyciężaniu słabości. Jedną z laureatek w kategorii „Przełamywanie stereotypów”, a także osobą, która praktycznie co roku wręcza jedną z nagród, jest Małgorzata Rozenek-Majdan.

– To, co jest najważniejsze, to to, że doceniamy nie tylko kobiety, które na przykład opiekują się pacjentem albo kobiety, które przeszły przez bardzo ciężką chorobę i same poczuły się zainspirowane do tego, żeby o tej chorobie mówić innym, ale doceniamy bardzo często naukowczynie – podkreśliła w naszym wywiadzie.

W związku z tym w poprzednich edycjach laureatkami nagrody ShEO w kategorii medycyny i zdrowia zostały m.in. Anna Makowska (doktor farmacji i nauczycielka, która jest postrachem producentów żywności), Izabela Sopalska-Rybak (chora na stwardnienie rozsiane kobieta, która stara się zmieniać postrzeganie osób z niepełnosprawnościami), dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld (onkolog kliniczny, specjalistka chemioterapii nowotworów) czy profesor Beata Naumnik (Kierownik I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku).

Kultura doceniona podczas ShEO Awards

Nagradzamy także kobiety, które inspirują, by działać, oraz by dawać „coś z siebie”. Honorujemy osoby, które swoimi działaniami pomagają innym, a poza tym dzielą się swoją wiedzą. W poprzednich latach wyróżniliśmy takie liderki biznesu, jak m.in. Barbara Edelmuller – Generau (współwłaścicielka największej firmy spedycyjno-transportowej w naszej części Europy), Małgorzata Omiecińska (współwłaścicielka rodzinnej firmy czarterującej jachty w Chorwacji i na Majorce), Ewa Chodakowska (trenerka fitness i założycielka sklepu internetowego Bebio.pl oferującego kosmetyki własnej marki oraz własną żywność pod marką BeRAW) czy Anna Lewandowska (trenerka, specjalistka do spraw żywienia, która inspiruje miliony Polek do zmiany stylu życia).

Z kolei jako „Gwiazdę nowych mediów” nagrodziliśmy niegdyś Magdę Mołek, która udowodniła, że totalną życiową rewolucję nigdy nie jest za późno. W kategorii „Działaczka społeczna” nagrodę otrzymała Doda (za organizację koncertu „Artyści przeciw nienawiści”, do którego przyłączyła się ponad setka polskich muzyków). „Ikonami kultury” ShEO Awards zostały już m.in. Beata Kozidrak i Maryla Rodowicz, zaś Joanna Przetakiewicz została doceniona za powstanie ruchu Era Nowych Kobiet.

– Mitem jest, że kobiety nie potrafią ze sobą współpracować. Prawdę mówiąc, jest dokładnie odwrotnie – wykazujemy znacznie mniejszą skłonność do niezdrowej rywalizacji. Kobiece emocje nie są obciążeniem, ale dodatkową wartością dla firmy – podkreślała Joanna Przetakiewicz podczas gali.

Już w poniedziałkowy wieczór 27 maja 2024 roku okaże się, kto zostanie wyróżniony podczas tegorocznej gali. Zapraszamy do śledzenia relacji z ShEO Awards 2024!



SheO Awards 2024 to event o kobietach i dla kobiet

27 maja redakcja „Wprost” po raz kolejny doceni inspirujące kobiety,

które mają w sobie nieskończone pokłady odwagi i determinacji



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Czytaj też:

Joanna Przetakiewicz nadal działa na rzecz kobiet. „Czasy są takie, że jest nam coraz trudniej”Czytaj też:

Katarzyna Dowbor dla „Wprost”: Jestem jak wańka-wstańka. Emerytura nie jest dla mnieCzytaj też:

ShEO Awards – jedyna taka nagroda. Redakcja „Wprost” od lat wyróżnia wyjątkowe kobiety