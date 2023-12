Nie tylko „Dom z Papieru”. Znasz te dobre seriale hiszpańskie?

„Po drugiej stronie torów”



Gdyby to Netflix stworzył serial „Entrevias”, zapewne okroiłby go do dwóch sezonów i mocno zagęścił akcję. Produkcja zrealizowana dla hiszpańskiego kanału Telecinco z czasem zaczyna przypominać raczej kryminalny tasiemiec niż kryminał, ale nawet mimo powtarzalnych rozwiązań fabularnych przywiązuje do siebie widza na długo.

Jose Coronado wciela się w rolę Tirso, weterana wojennego sfrustrowanego postępującym upadkiem dzielnicy, w której mieszka i bezradnością policji wobec przestępczości narkotykowej. W ogromne kłopoty wpędzi go wnuczka Irene (19-letnia debiutantka Nona Sobo), która przez swoją naiwność i miłość do młodego Nelsona, imigranta z Kolumbii, zostanie wciągnięta w sam środek kryminalnych porachunków.

W tym serialu każdy błyszczy aktorsko, także w rolach pobocznych – od grającego na dwa fronty policjanta Ezqeuiela (Luis Zahera), przez jąkającego się weterana Sanchísa – przyjaciela Tirso, aż po samotną matkę Gladys, która stara się zrobić wszystko, by uchronić syna od kłopotów.

To „zderzenie pokoleń” – mówił Coronado o swojej ekranowej relacji z Sobo. Odmienność wieku i postaw głównych bohaterów generuje na ekranie nie tylko konflikt, ale też komiczne sytuacje. Jeśli ktoś polubi serialowy duet Jose Coronado i Luis Zahera, tych samych aktorów może zobaczyć w innej produkcji dostępnej na Netfliksie– „Vivir sin permiso” („Życie bez pozwolenia”).



„Patria”

O tym, jak doświadczenia historyczne naznaczają ludzi na lata, nie trzeba w Polsce mówić zbyt wiele. Kilka lat temu HBO zrealizowało ekranizację powieści Fernando Aramburu o tym samym tytule, która z dwóch perspektyw czasowych opowiada o zabójstwie lokalnego przedsiębiorcy przez terrorystów z ETA i konsekwencjach tego czynu w kontekście zaprzyjaźnionych ze sobą rodzin – sprawa ta zostaje z nimi na całe życie.



Serial jest nie tylko dobrym wprowadzeniem w historię separatyzmu w Kraju Basków. Opowiada o przebaczeniu i pokazuje, jak odmiennie ludzie podchodzą do prawdy i traumatycznych wspomnień. Na uwagę zasługuje rola Loreto Mauleón, która wciela się w rolę młodej kobiety sparaliżowanej po wylewie. Choć Arantxa nie może mówić, na różne sposoby stara się pokierować działaniami innych bohaterów. Tę samą aktorkę zobaczymy w „Śnieżnej dziewczynie” w roli Any, matki zaginionej dziewczynki.



„Śnieżna dziewczyna”



Jeden z nieanglojęzycznych hitów Netflixa. Młoda i ambitna dziennikarka Miren (Milena Smit), straumatyzowana po gwałcie, stara się rozwikłać zagadkę zaginięcia kilkuletniej dziewczynki podczas hucznie obchodzonej w Hiszpanii parady z okazji Święta Trzech Króli. Pomocną dłoń wyciąga do niej doświadczony dziennikarz Eduardo (w tej roli Jose Coronado, którego poznamy w jeszcze jednym serialu z tego zostawienia).

Choć im bliżej finału, tym mniej logiczne wydają się niektóre z działań Miren, tempo akcji i wrażliwość, z jaką Smit wczuła się w rolę sprawiają, że trudno oderwać się od kolejnych odcinków. W ostatnim z nich twórcy dają do zrozumienia, że bohaterka zmierzy się z kolejnym, być może dużo trudniejszym śledztwem dziennikarskim.

Powstanie drugiego sezonu „Śnieżnej dziewczyny” (pod tytułem „Gra o duszę”) zostało już potwierdzone przez Netfliksa oraz Javiera Castillo – autora powieści, na podstawie której powstał scenariusz thrillera. Według hiszpańskich mediów zdjęcia do kontynuacji mają powstawać od stycznia do kwietnia 2024 roku, a w kolejce do filmowej adaptacji jest już kolejna powieść Castillo – „El cuco de cristal”.





„Ciało w ogniu”



W tej historii najbardziej wstrząsające jest to, że zdarzyła się naprawdę. Rosa Peral (w tej roli Úrsula Corberó), policjantka o burzliwym życiu uczuciowym oraz jej były partner i kolega z pracy Albert Lopez, odbywają karę więzienia w związku ze sprawą zabójstwa innego policjanta Pedro Rodrigueza. Ciało mężczyzny zostało znaleziono 4 maja 2017 roku w spalonym aucie niedaleko Barcelony. Jaką rolę odegrali w nim Peral i Lopez?

Serial krok po kroku odtwarza wydarzenia poprzedzające zabójstwo Rodrigueza oraz poszlakowy proces, który stał się medialną sensacją. Niewiele brakowało, by skala manipulacji i bezwzględności osób uwikłanych w zabójstwo nie ujrzała światła dziennego, a za śmierć odpowiedział niewinny człowiek. Serial kryminalny został oceniony przez użytkowników Filmwebu dużo lepiej niż dokument na temat tej samej spawy, który także można obejrzeć na Netfliksie. Czytaj też:

