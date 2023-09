Dom Alfreda Hitchcocka na sprzedaż. Zobaczcie te wnętrza!

Alfred Hitchcock przeniósł się wraz z rodziną do Los Angeles w 1939 roku. Kiedy otrzymał pierwszą w życiu nominację do Oscara za film „Rebeka” mieszkał z żoną Almą i córką Pat w wynajętym mieszkaniu przy Wilshire Boulevard. W miarę, gdy jego sukces rósł, rodzina postanowiła przenieść się w nieco wygodniejsze miejsce. Tym pozostała aż do śmierci reżysera posiadłość w Bel Air.

Na początku tego roku dom należący niegdyś do jednego z najbardziej sławnych na świecie reżyserów, został wystawiony na sprzedaż za 8,25 mln dolarów. Chętnych było jednak tak wielu, że agencja podniosła tę cenę na 8,8 mln dolarów.

Sanktuarium Hitchcocka zostało gruntownie odnowione i rozbudowane w 1983 roku. W środku klimatu nadaje kominek czy drewniane belki stropowe. Posiadłość ma cztery sypialnie i pięć łazienek.

Zobaczcie zdjęcia posiadłości w naszej galerii:

Galeria:

Dom Alfreda Hitchcocka na sprzedaż. Zobaczcie wnętrzaCzytaj też:

6 nowych tytułów w piątek na Netflix. Co obejrzymy?Czytaj też:

Oto 35 najbogatszych polskich rodzin. Co robią synowie i córki polskich miliarderów