Dziś wieczorem w TV rewelacyjna komedia. Przygotujcie chusteczki!

Dziś wieczorem telewidzowie powinni się zaopatrzyć w zapas chusteczek, bo będą śmiać się i płakać jednocześnie. Przed nami rewelacyjna komedia romantyczna z gwiazdorską obsadą.

Współlokatorka z zaświatów

Elizabeth Masterson (Reese Witherspoon) to młoda, ambitna lekarka z San Francisco, która bez reszty poświęca się swojej pracy. Marzy o stałym etacie w prestiżowym szpitalu, co wiąże się z wieloma godzinami spędzonymi na dyżurach. Jej życie osobiste praktycznie nie istnieje – brak czasu, randek i relacji. Pewnego dnia jej siostra aranżuje dla niej długo odkładane spotkanie towarzyskie. Niestety, Elizabeth nigdy na nie nie dociera – w drodze ulega poważnemu wypadkowi i zapada w śpiączkę. Choć jej ciało znajduje się w szpitalu, jej duch wraca do dobrze znanego mieszkania.

Wkrótce po wypadku Elizabeth, jej mieszkanie zostaje wynajęte przez Davida Abbotta (Mark Ruffalo) – architekta i młodego wdowca, który po śmierci żony próbuje uporządkować swoje życie na nowo. Przeprowadzka do nowego miejsca ma być początkiem nowego rozdziału. Tymczasem w jego nowym domu zaczynają dziać się rzeczy trudne do wyjaśnienia. Na miejscu David spotyka... samą Elizabeth – a przynajmniej jej niematerialną postać. Początkowo oboje są przekonani, że drugie z nich to nieporozumienie – ona traktuje go jak intruza, on podejrzewa, że trafił na wyjątkowo upartą zjawę.

Zakochany wdowiec i „śpiąca królewna”

Choć sytuacja wydaje się bez wyjścia, z czasem między bohaterami rodzi się porozumienie. Elizabeth stopniowo uświadamia sobie, że nie jest w pełni obecna w świecie żywych, a David – że jej obecność staje się dla niego coraz bardziej istotna. Ich relacja, początkowo pełna frustracji i nieporozumień, zaczyna przeradzać się w głębsze uczucie. David, jeszcze niedawno pogrążony w żałobie, po raz pierwszy od długiego czasu czuje się znów związany z kimś bliskim.

Tymczasem rodzina Elizabeth, która nie widzi już cienia szans na jej wybudzenie, staje przed życiowym dylematem – czy odłączyć ją od aparatury podtrzymującej funkcje życiowe?

Jak zakończy się ta romantyczna historia, przekonamy się już dziś wieczorem. Seans „Jak w niebie” rozpocznie się o godz. 20:00 na anteniie TVN 7.

