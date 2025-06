Lubicie się bać? 9 przerażających faktów o horrorach

Horrory straszą nas duchami, diabłami, krwiożerczymi istotami z kosmosu. Przerażają mniej lub bardziej, czasami nawet śmieszą, a niekiedy są nudne, jak flaki z olejem. Podobnie jest z pracą na planach zdjęciowych tych filmów. Od czasu do czasu ich twórcy zdradzają krwiste szczegóły, a poniżej zebraliśmy najciekawsze z nich.

9 przerażających faktów o horrorach

1. Horror stary jak świat

Wielu kinomanów może nie ma pojęcia, że horror to gatunek stary jak świat. No, może nie aż tak, ale pierwszy filmowy horror wypuszczono już w 1896 roku. „Le Manoir du Diable” („Rezydencja diabła”) to zaledwie trzyminutowy francuski film niemy, który uznawany jest przez badaczy za pierwszy horror w dziejach kinematografii. Pewnie dlatego, że wprowadził na ekrany nietoperze, duchy i oczywiście tytułowego diabła.

2. Klątwa „Egzorcysty”

Jeden z najsłynniejszych horrorów w historii kina – „Egzorcysta” z 1973 r. – uznawany jest za przeklęty. Problemy zaczęły się już na planie filmowym, na którym doszło do wielu niesamowitych wydarzeń, głównie wypadków, w tym m.in. do pożaru. Część aktorów doznała obrażeń podczas kręcenia produkcji, kilka osób z ekipy zmarło.

Przez lata krążyła również plotka, że odtwórczyni głównej roli Linda Blair po zakończeniu zdjęć do filmu miała trafić do szpitala psychiatrycznego. Ostatecznie plotkę zdementowano.

3. Horror i wielka kasa

Jak podliczyli eksperci z Fear Film Studios, specjalizującego się w tym gatunku filmowym, horrory bardzo często mają najwyższy zwrot z inwestycji. Filmy takie jak „Paranormal Activity” miały mikro budżety, ale zarobiły miliony.

4. Freddy Krueger to prawdziwy koszmar

Reżyser Wes Craven wyjawił, że przerażający wygląd Freddy'ego z kultowej serii „Koszmar z ulicy Wiązów”, był inspirowany autentycznym wydarzeniem – spotkaniem w dzieciństwie z przerażającym nieznajomym, który niepokojąco, a może nawet i przerażająco wpatrywał się w przyszłego reżysera przez okno.

5. Mrożące krew w żyłach odgłosy

Mrożące krew w żyłach odgłosy, które słyszymy w horrorach często powstają przy użyciu zupełnie nieoczekiwanych rzeczy. Dla przykładu, dźwięk otwierających się jaj ksenomorfów w „Obcym”, został stworzony przy użyciu prezerwatyw wypełnionych śluzem.

6. Horror, który utknął w produkcji

Prace nad słynnym filmem „To” na podstawie prozy mistrza gatunku Stephena Kinga utknęły na etapie początkowym na prawie dekadę. Przez około 10 lat na planie nie pojawiły się kamery, bo projekt nie dostał oficjalnie „zielonego światła” od producentów.

W tym czasie prawie 160 osób wzięło udział w przesłuchaniach do roli przerażającego klauna Pennywise'a. Dobrze, że w końcu prace ruszyły, bo film „IT” ostatecznie pobił rekordy kasowe i stał się jednym z najbardziej dochodowych horrorów w historii.

7. „Annabelle” w twoim domu

Horror, którego główną bohaterką jest opętana lalka, został nakręcony w starym mieszkaniu Ellen DeGeneres, amerykańskiej scenarzystki, aktorki i osobowości telewizyjnej. DeGeneres ujawniła w swoim talk show, że mieszkanie pokazane w filmie było jej pierwszym w Los Angeles. Przyznała, że oglądanie horroru, który rozgrywa się w jej domu, było niesamowite uczuciem.

8. Sweterek Freddy'ego Kruegera

Podobno Wes Craven, twórca „Koszmaru z ulicy Wiązów”, zaprojektował pasiasty sweter Freddy'ego Kruegera po tym, jak przeczytał w magazynie „Scientific American”, że ludzkie oko ma trudności z rozpoznaniem kolorów czerwonego i zielonego, gdy są one obok siebie. Craven doszedł do wniosku, że czerwono-zielone paski będą idealnym wzorem do nałożenia na ciało seryjnego mordercy Freddy'ego, ponieważ wywołają niepokojąco-przerażający efekt w umysłach widzów.

9. Prawdziwe szkielety i zwłoki zwierząt

Szkielety i zwłoki martwych zwierząt pokazane w kultowej „Teksańskiej masakrze piłą mechaniczną” były prawdziwe! Reżyser Tobe Hooper ujawnił, że niektóre szkielety użyte w filmie były prawdziwe, a wykorzystano je, żeby po prostu zaoszczędzić. Wiele martwych zwierząt w filmie jest również autentycznych. Najbardziej jednak przeraża fakt, że pochodziły one z ciężarówki, która miała zostać porzucona na podwórku domu, w którym kręcono film w Teksasie.

