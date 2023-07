Dwa filmy i dwa seriale. To te tytuły robią teraz furorę na Netflix

Sprawdźcie te cztery tytuły – to dwa filmy i dwa seriale, które teraz są zajmują pierwsze miejsca w zestawieniu najpopularniejszych na Netflix.

„Wiedźmin”



Władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu prześcigają się w próbach znalezienia Ciri, więc Geralt ukrywa ją w bezpiecznym miejscu. Wiedźmin zrobi wszystko, żeby obronić swoją na nowo połączoną przybraną rodzinę przed zagrożeniem. Yennefer, która odpowiada za magiczne szkolenie Ciri, prowadzi całą trójkę do Aretuzy, za której murami mogą bezpiecznie zgłębić niezwykłe zdolności dziewczyny. Na miejscu trafiają jednak w bagno spisków, zdrady i czarnej magii. Aby wyjść cało z tych opresji, będą musieli położyć na szali wszystko.



„Śmiertelne pożądanie”

Zamężna kobieta przeżywa falę namiętności podczas pamiętnego weekendu poza domem — lecz jego tragiczny koniec budzi w niej wątpliwości co do swoich najbliższych.



„Teściowie poszukiwani”



Owen Browning (Adam Devine) jest zwykłym kierownikiem banku, który właśnie ma poślubić miłość swojego życia - Parker (Nina Dobrev). Tuż przed ślubem na jego bank napadają słynni Widmowi Bandyci. Owen jest przekonany, że sprawcami napadu są jego przyszli teściowie (Pierce Brosnan, Ellen Barkin), którzy właśnie przybyli do miasta.



„Teściowie”



Szalona opowieść o tym, co się może wydarzyć, gdy puszczają nerwy. To film o konfrontacji dwóch światów, która doprowadzi do łez nie tylko bywalców wesel. Czytaj też:

