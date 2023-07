Grał Jacka w „M jak miłość”. Robert Gonera wraca do serialu TVP!

Robert Gonera wcielał się w Jacka Mileckiego, partnera Marty, od 1. do 397. odcinka serialu „M jak miłość”. Odszedł z serialu niespodziewanie, w 2006 roku. Wszystko wskazuje teraz na to, że aktor powróci do hitu TVP, w odcinkach po wakacjach.

Marta i Jacek. Jaki był ich ostatni wątek w „M jak miłość”?

Na Instagramie Rafała Mroczka pojawiło się zdjęcie z planu nowych odcinków „M jak miłość”, a na nich sam Robert Gonera. „ Z Robertem poznaliśmy się lata temu, przy nagrywaniu pierwszych odcinków serialu. Miło było spotkać się na planie ponownie” – napisał aktor, który wciela się w Pawła Zduńskiego.

Póki co tajemnicą pozostaje to, w jakich okolicznościach Jacek powróci do życia Marty (Dominika Ostałowska). Przypomnijmy, w przeszłości bohater grany przez Roberta Gonerę zdradził serialową żonę ze swoją szefową Iwoną Majer (Katarzyna Herman). Był ponadto uzależniony od hazardu, jednak nigdy nie wyjawił tego swojej ukochanej. Kiedy popadł w długi, wyjechał za granicę, a wtedy Marta postanowiła złożyć pozew o rozwód. Para rozstała się w przyjaznej atmosferze.

Co w „M jak miłość” po wakacjach?

W odcinkach „M jak miłość” po wakacjach szykuje się bardzo dużo zwrotów akcji. Niedawno pojawiły się zaskakujące doniesienia o Pawle i Piotrku Zduńskich, w których wcielają się Marcin i Rafał Mroczek. Okazuje się, że bliźniacy mogą mieć... trzeciego brata. W sieci pojawiły się także plotki o odejściu z formatu Krsytiana Wieczorka, który wciela się w Andrzeja Budzyńskiego. Dużo będzie działo się też u wspomnianej serialowej Marty. Ma ona rozpocząć romans z wrogiem rodziny, gdzie niespodziewanie w jej życiu pojawi się jej były mąż.

