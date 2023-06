40+ nowych tytułów na Netflix. „Wiedźmin”, „Czarne lustro” i dokument z Igą Świątek

Początek lata na Netflix przyniesie wiele nowości oraz wyczekiwanych kontynuacji. Fani Geralta z Rivii znów będą mogli śledzić dalsze przygody bohaterów Kontynentu w 3. sezonie „Wiedźmina”. Po czterech latach z 6. sezonem powraca również „Czarne Lustro”. Na miłośników filmów akcji czeka porządna dawka adrenaliny za sprawą powrotu elitarnego komandosa w „Tyler Rake 2”, z kolei młodsza widownia rozpocznie wakacje u boku „Nimony”.

Czerwiec będzie też obfitował w wiele produkcji dokumentalnych ze znanymi postaciami na pierwszym planie – wśród nich „Arnold”, przedstawiający barwne życie i karierę Schwarzeneggera, oraz druga część serialu „Break Point” z udziałem Igi Świątek. Na szczególną uwagę zasługuje również dokument „Jesteśmy idealni”, pokazujący kulisy castingu do filmu „Fanfik” i przybliżający sylwetki osób, które starały się o rolę Tośka.

Czerwcowe nowości na Netflix. Pełna lista premier

„Czarne lustro”, sezon 6. – już wkrótce na Netflix



Długo oczekiwany powrót mrocznej, satyrycznej antologii Charliego Brookera, która zaskakuje każdym odcinkiem. Sezon 6 „Czarnego lustra” wymyka się wszelkim klasyfikacjom i jest — jak do tej pory — najbardziej nieprzewidywalny.



„Delete” – już wkrótce na Netflix



Gdyby szybkie pstryknięcie aparatem telefonu mogło sprawić, że ktoś zniknie z Twojego życia, kto by to był? Aim i Lily mają romans. Oboje są nieszczęśliwi w swoich małżeństwach. Gdy w ręce Lily nieoczekiwanie wpada telefon z przyciskiem „Usuń”, postanawiają wykorzystać jego magiczną moc, aby „wymazać” swoich partnerów i zacząć życie od nowa — razem. Gdyby tylko wszystko było takie proste…



„Celebrytka” – już wkrótce na Netflix



Sława. Pieniądze. Władza. Pewna młoda kobieta próbuje zostać nową najjaśniejszą gwiazdą w pełnym blichtru i skandali świecie influencerów z Seulu.



„Dni” – 1 czerwca



Niektórzy ich obwiniali, inni uznali za bohaterów. Bez wątpienia jednak walczący ze skutkami katastrofy elektrowni Fukushima musieli zmierzyć się z zabójczym zagrożeniem.



„Turbulencje”, sezon 4., część 2. – 2 czerwca



W następstwie wulkanicznego zniszczenia spowodowanego przez Angelinę pasażerowie lotu 828 muszą zmagać się z wnikliwą kontrolą podsycaną przez powszechną nienawiść wobec nich, a pozbawiony skrupułów Rejestr 828 nieustannie ich nadzoruje, uniemożliwiając swobodne rozwikłanie swoich wezwań. Tajemniczy wypadek niesie ze sobą złowrogie ostrzeżenie na biblijną skalę, jeszcze bardziej zagrażając życiu pasażerów. Opłakująca ukochanego męża Zeke’a Michaela musi połączyć siły z Jaredem, swoją dawną miłością, aby odkryć nowy sposób na zbadanie wezwań. W międzyczasie Ben i Saanvi próbują współpracować z władzami Rejestru, co wywołuje fatalne skutki dla pasażerów. Mityczne wydarzenie powoduje reaktywację szafirowej smoczej blizny Cala, niosąc dla pasażerów lotu 828 cień nadziei na przetrwanie nieuchronnie zbliżającej się daty śmierci. Jednak potworne moce szafiru Angeliny w dalszym ciągu sieją zamęt, prowadząc do starcia dobra ze złem, które toczy się nieuchronnie do ostatniego dnia tego straszliwego, pełnego napięcia i radości rozdziału historii serialu „Turbulencje”.



„Zabójczy temat” – 2 czerwca



Szokujące morderstwo dziennikarza wikła walczącą o sprawiedliwość czołową reporterkę śledczą w brudną sieć powiązań między policją, mediami i mumbajskim półświatkiem.



„Valeria”, sezon 3. – 2 czerwca



Nowe trójkąty miłosne i nowe etapy w życiu. Czwórka przyjaciółek razem stawia czoła zmianom i zbliżającej się trzydziestce.



„Odnajdźmy się” – 2 czerwca



Po niezapomnianym spotkaniu niepoprawna romantyczka próbuje odnaleźć dopiero co poznanego mężczyznę za pomocą aplikacji — ale czy to naprawdę jego szuka?



„Królowe Djursholm” – 5 czerwca



Serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami o grupie młodych zbuntowanych kobiet, które dokonały serii włamań w latach 90., szukając mocnych wrażeń oraz zemsty na mężczyznach, którzy zaszli im za skórę. Przedstawia obraz świata, w którym jednym przestępstwo uchodzi na sucho, a innym nie.

Jest rok 1995. Świat wkracza w przełomową epokę „girl power”. Lollo, Klara, Frida i Mia to cztery dziewczyny z dobrych rodzin z Djursholmu, które mówią na siebie „Barracuda Queens”, odkąd balowały razem na plaży Barracuda. Pewnego razu, zdesperowane brakiem pieniędzy na pokrycie monumentalnego rachunku za imprezę, wpadają na lekkomyślny pomysł obrabowania domu ich nowej sąsiadki Aminy. Choć im się to nie udaje, Amina okazuje się bardziej skora do dołączenia do gangu niż do ciągania ich po sądach. Wspólnie rozpoczynają istną kampanię włamań do domów ich nieznośnych, bogatych sąsiadów. Za dnia są ambitnymi uczennicami i córkami, a w nocy przeistaczają się w bezwzględne złodziejki szukające mocnych wrażeń, wyzwolenia i zemsty na mężczyznach, którzy zaszli im za skórę. I nie padnie na nie nawet cień podejrzenia… Prawda?



„My Little Pony: Zmieniaj świat”, rozdział 4. – 6 czerwca



Ponownie witamy w Equestrii - krainie pełnej kucykowej magii. Gdy są z nami Zipp, Sunny, Izzy, Pipp i Hitch, przygoda czeka za rogiem!



„Miłość jest ślepa: Brazylia”, sezon 3. – 7 czerwca



Program, który sprawdza, czy miłość naprawdę jest ślepa, czy też wygląd i wiek mają jednak spore znaczenie. Jego uczestnikami są single, którzy szukają kogoś, kto pokocha ich za to, kim naprawdę są, a nie za to, jak wyglądają. Zasiadają więc w odizolowanych kabinach, skąd odbywają rozmowy z potencjalnymi kandydatami na swoją drugą połówkę. Bez kontaktu ze światem zewnętrznym i podglądania rozmówców w mediach społecznościowych muszą wybrać spośród nich przyszłego męża lub żonę. Dopiero po oświadczynach mogą po raz pierwszy w życiu zobaczyć osobę, której zaproponowali małżeństwo. Gospodarzami programu są Camila Queiroz i Klebber Toledo.



„Arnold” – 7 czerwca



Ten trzyczęściowy serial dokumentalny prezentuje drogę Arnolda Schwarzeneggera z austriackiej prowincji na amerykański szczyt. W serii szczerych wywiadów Schwarzenegger, jego przyjaciele, przeciwnicy, współpracownicy i obserwatorzy opowiadają właściwie o wszystkim — o dniach spędzanych na siłowni, triumfach w Hollywood, rządach w Kalifornii oraz radościach i zawirowaniach w życiu rodzinnym. To niezwykła opowieść o niezwykłej postaci.



„Tour de France: W sercu peletonu” – 8 czerwca



Dokument śledzi z bliska wszystkie zaangażowane osoby, od samych kolarzy po menedżerów drużyn, pokazując, o jak wielką stawkę toczy się ten wyścig transmitowany w 190 terytoriach, który stał się prawdziwym międzynarodowym symbolem. Zobaczymy, co dzieje się za kulisami legendarnych drużyn — od etapu przygotowania po linię mety: AG2R Citroën Team, Alpecin-Fenix, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ cycling Team, Ineos Grenadiers, BORA-hansgrohe, Team Jumbo-Visma i Team Quick-Step Alpha Vinyl.



„Jeszcze nigdy...”, sezon 4. – 8 czerwca



To komedia o dorastaniu i skomplikowanym życiu współczesnej nastoletniej Amerykanki o indyjskich korzeniach. W serialu występuje Maitreyi Ramakrishnan jako Devi, odnosząca sukcesy uczennica liceum, która łatwo daje się ponieść emocjom i często wplątuje się w trudne sytuacje. Twórczyniami serialu są producentki wykonawcze Mindy Kaling i Lang Fisher, która jest też showrunnerką.



„Bloodhounds” – 9 czerwca



Młodzi ludzie pogrążeni w bezlitosnym biznesie pożyczkowym ryzykują życiem, aby pokonać bezwzględnego lichwiarza.



„Zasoby ludzkie” – 9 czerwca



Twórcy przebojowej, nagradzanej animacji dla dorosłych „Big Mouth” przygotowali jeszcze bardziej kontrowersyjny i jeszcze bardziej sprośny serial „Zasoby Ludzkie”.W spin-offie poznamy kulisy codziennego życia stworów, takich jak Potwory Hormony, Kicie Deprechy czy Czarodzieje wstydu, które towarzyszą ludziom w każdym aspekcie życia, od dojrzewania przez rodzicielstwo aż po jesień życia. Choć głównymi bohaterami są tu potwory, szybko okazuje się, że i one mają wiele ludzkich cech.



„Tex Mex Motors” – 9 czerwca



Wraki zmieniają się w klejnoty w rękach tych specjalistów, którzy sprowadzają samochody z Meksyku do El Paso i przeprowadzają radykalne renowacje.



„Świat mnie nie pokona” – 9 czerwca



Gdy pewien dawny znajomy wraca po wielu latach w rodzinne strony, z trudem rozpoznaje świat, w którym dorastał. Zerocalcare chciałby coś dla niego zrobić, ale zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie pomóc mu znów poczuć się jak w domu i odnaleźć swoje miejsce na Ziemi.



„Cudowne tygodnie” – 9 czerwca



Bohaterami komedii „Cudowne tygodnie” są trzy pary. Najpierw poznajemy odnoszącą sukcesy, nastawioną na karierę Anne (Sallie Harmsen), która po urlopie macierzyńskim uświadamia sobie, że dziecko dużo zmienia w życiu. W jej relacji z mężem Barrym (Soy Kroon) pojawiają się rysy. Anne dołącza do klubu dla matek założonego przez Kim (Katja Schuurman). Kim jest żoną Roos (Sarah Chronis). Razem wychowują dwójkę dzieci, które przyszły na świat dzięki pomocy ich przyjaciela Kaja (Louis Talpa). Nie wszystko jednak wygląda różowo. Ilse (Yolanthe Cabau) i jej mąż Sabri (Ilias Ojja) też borykają się z problemami. Pochodzą z różnych kultur i mają inne wizje wychowywania dziecka. To powoduje tarcia w ich związku, zwłaszcza gdy matka Sabri wprowadza się do nich, aby im pomóc.



„W moim stylu” – 9 czerwca



Merve pragnie wieść beztroskie życie, ale rzeczywistość weryfikuje jej plany. Aby ustrzec się przed eksmisją, zakłada start-up — i wchodzi w pikantny układ z inwestorem.



„Karciany morderca” – 9 czerwca



Alfredo Galán Sotillo zabił sześć osób i próbował zabić trzy inne, zostając pierwszym hiszpańskim seryjnym mordercą. Wybierał swoje ofiary losowo. Strzelał do nich z pistoletu, który nielegalnie przywiózł do Hiszpanii z Bośni, gdzie uczestniczył w misji humanitarnej w ramach służby wojskowej. Został skazany na 142 lata więzienia. Odsiedzi maksymalny pułap kary — 25 lat. Z więzienia wyjdzie, gdy skończy 52 lata.



„Amy Schumer: Emergency Contact” – 13 czerwca



W swoim najnowszym programie komediowym zatytułowanym „Emergency Contact” Amy Schumer w zabawny i bezwstydny sposób komentuje swoje życie.



„Nasza planeta 2” – 14 czerwca



Twórcy nagrodzonych seriali „Planeta Ziemia” i „Nasza planeta” przedstawiają serial „Our Planet II”. Na naszej planecie żyją miliardy zwierząt będące nieustannie w ruchu. Serial „Our Planet II” ukazuje je w widowiskowy sposób dzięki innowacyjnym zdjęciom, rozwikłując tajemnice migracji zwierząt oraz pokazując fascynujące i dramatyczne historie ze świata przyrody.



„Tyler Rake 2” – 16 czerwca



Chris Hemsworth ponownie wciela się w rolę Tylera Rake’a w filmie „Tyler Rake 2”, kontynuacji popularnego filmu akcji Netflix „Tyler Rake: Ocalenie”. Po wydarzeniach z pierwszej części, które niemal kosztowały go życie, Rake, australijski najemnik specjalizujący się w tajnych misjach, powraca, aby wykonać nowe zadanie. Tym razem musi uwolnić z więzienia udręczoną rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera.

Hemsworth ponownie spotyka się na planie z reżyserem Samem Hargrave’em oraz producentami Joe i Anthonym Russo ze studia AGBO. Autorem scenariusza jest Joe Russo. Po raz kolejny w filmie wystąpi również Golshifteh Farahani, obok której pojawią się także Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt i Tinatin Dalakishvili.



„Black Clover: Sword of the Wizard King” – 16 czerwca



Popularny komiks „Black Clover”, który był publikowany w Weekly Shonen Jump (wyd. Shueisha) i został sprzedany w ponad 17 mln egzemplarzy, zostanie po raz pierwszy przeniesiony na ekrany. Światowa premiera filmu „Black Clover: Sword of the Wizard King” zaplanowana jest na 31 marca 2023 r.

Film to oryginalna historia, której nie opisano w komiksach. Jest to opowieść o królu czarodziejów (Wizard King), której nie ujawniono w oryginalnej mandze. Nad jej produkcją będzie czuwał autor mangi — Yūki Tabata.

W świecie, w którym magia jest najważniejsza, Asta, chłopiec, który urodził się bez magicznych mocy, pragnie zostać „królem czarodziejów”, aby pokonać przeciwności, dowieść swojej siły i dotrzymać obietnicy złożonej przyjaciołom.



„Zaopiekujcie się Mayą” – 19 czerwca



Gdy dziewięcioletnia Maya Kowalski trafiła do szpitala Johns Hopkins All Children’s Hospital w 2016 roku, nic nie wskazywało na to, jak wielkie trudności czekają ją i jej rodzinę. Próbując zrozumieć jej rzadką chorobę, zespół lekarzy z czasem zaczął podawać w wątpliwość podstawowe fakty, które spajały rodzinę Kowalskich. Wkrótce potem opiekę nad Mayą przejęły władze stanowe mimo usilnych prób rodziców, który desperacko pragnęli jej powrotu. Historia rodziny Kowalskich — opowiedziana ich własnymi słowami — na zawsze odmieni nasze spojrzenie na opiekę zdrowotną nad dziećmi.



„Break Point” – 19 czerwca



„Break Point” jest serialem twórców „Formula 1: Jazda o życie”, który opowiada o doborowych tenisistach i tenisistkach uczestniczących w wyczerpujących turniejach wielkoszlemowych i innych organizowanych na całym świecie zawodach, a także o ich życiu na korcie i poza nim. Tych sportowców łączy wspólne marzenie — chwycić w ręce puchar i zostać numerem jeden. Ponieważ właśnie teraz część legend tenisa zbliża się do kresu swojej kariery, to nowe pokolenie dostaje szansę, aby zabłysnąć w świetle reflektorów. „Break Point” to rozgrywająca się na przestrzeni jednego roku szczera i kameralna opowieść właśnie o tych zawodnikach, którzy biorą udział w turniejach z serii ATP i WTA Tour. Widzowie będą mieli wyjątkową okazję zajrzeć za kulisy pełnego napięcia życia jednych z najlepszych tenisistów i tenisistek na świecie — od niebezpiecznych kontuzji i załamań emocjonalnych po wielkie zwycięstwa i chwile prywatności z dala od kortu.



„Glamorous” – 22 czerwca



Opowiada historię Marco Mejii, młodej, nieidentyfikującej się z żadną płcią queerowej osoby, której życie wydaje się stać w miejscu, dopóki nie dostaje pracy u legendarnej potentatki branży kosmetycznej — Madolyn Addison. To pierwsza szansa Marco, aby dowiedzieć się, czego chce od życia, kim tak naprawdę jest i co oznacza bycie osobą queerową.



„Czas na rozwód” – 22 czerwca



Powstało już mnóstwo filmów i seriali o rozwodzie i związanych z nim problemach, ale nie było chyba jeszcze romantycznej komedii, której bohaterowie próbują się rozwieść w tajemnicy? Czy uda im się pokonać piętrzące się przeszkody i osiągnąć cel?



„Puszka Pandory” – 22 czerwca



Upadły gliniarz oraz młody i ambitny prokurator — pod wpływem osobistych pobudek — otwierają zamkniętą sprawę morderstwa, powodując otwarcie istnej puszki Pandory. Wpadają w wir niebezpiecznych zdarzeń, które wiodą ich po krwawych śladach coraz głębiej ku spiskowi w kręgach policji. Czy nawet najwyższe struktury sądowe są weń wplątane? A może wszystko łączy się ze straszliwym atakiem terrorystycznym, który wstrząsnął miastem półtora roku wcześniej? Odpowiedź tkwi w upadku policjanta, lecz trzeba najpierw stawić czoła temu, co go spowodowało — odsłaniając przy tym prawdziwą zawartość puszki Pandory.



„iNumber Number: Złoto Jozi” – 23 czerwca



W przestępczym półświatku Johannesburga w RPA zmęczony życiem policjant w przebraniu ma rozpracowuje sprawę największej kradzieży złota w historii Afryki. Czy będzie przestrzegał prawa i chronił majątek dyktatora? Czy zdecyduje się pomóc bezczelnej ekipie złodziei?



„Moda na miłość” – 23 czerwca



Zwolniona z hukiem Jenny postanawia wrócić do branży mody. Jednak jej kariera staje pod znakiem zapytania, gdy zakochuje się w uroczym, dużo młodszym współpracowniku — który niestety jest synem jej szefowej. Jenna musi szybko zdecydować, czy zaryzykuje wszystko dla gorącego romansu.



„Przez moje okno: Rozdzieleni” – 23 czerwca



Gdy Ares wyjeżdża na studia do Sztokholmu, utrzymywanie związku na odległość okazuje się dla niego i Raquel o wiele trudniejsze, niż się spodziewali. Gdy w końcu nadchodzi lato i spotykają się ponownie, okazuje się, że długi czas rozłąki oraz poznane w jego trakcie osoby nadszarpnęły ich — zdawałoby się — nierozerwalną więź.



„Dorwać mordercę”, sezon 3. – 23 czerwca



Śledczy na tropie seryjnych morderców ujawniają wstrząsające szczegóły swojej pracy w tym opartym na faktach serialu kryminalnym.



„Titans”, sezon 4. – 25 czerwca



Dowodzony przez Robina zespół młodych bohaterów staje do walki ze złem.



„Wiedźmin”, sezon 3., część 1. – 29 czerwca



Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie o Wzgórze Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę w najbezpieczniejsze miejsce, jakie zna — dom jego dzieciństwa w Kaer Morhen. Podczas gdy za jego murami królowie, elfy, ludzie i demony walczą o panowanie na Kontynencie, Geralt musi chronić dziewczynę przed czymś o wiele groźniejszym: tajemniczą mocą, jaką skrywa w sobie księżniczka.



„Nimona” – 30 czerwca



Gdy Ballister Boldheart (Riz Ahmed), rycerz żyjący w futurystyczno-średniowiecznym świecie, zostaje wrobiony w przestępstwo, jedyną osobą zdolną pomóc mu odzyskać dobre imię jest Nimona (Chloë Grace Moretz) — niepokorna nastolatka, a przy okazji zmiennokształtny potwór, którego Ballister poprzysiągł unicestwić. Ale skoro całe królestwo próbuje go dorwać, Nimona jest najlepszym (i technicznie jedynym) pomocnikiem, na jakiego Ballister może liczyć. Kiedy granice między bohaterami, złoczyńcami i potworami zaczynają się zacierać, oboje postanawiają nieźle narozrabiać — Ballister musi raz na zawsze oczyścić swoje imię, a Nimona… po prostu lubi siać chaos.



„Pokémon: Najwspanialsze podróże” – 30 czerwca



Ash i Goh nie spoczywają na laurach — przed nimi jeszcze więcej niesamowitych przygód w świecie Pokémonów.



„Blade Runner 2049” – 7 czerwca



Policjant odkrywa spisek, który może zniszczyć ludzkość.



„Big Short” – 10 czerwca



W 2008 roku światowe rynki finansowe i bankowe dopadł kryzys gospodarczy, na którym wzbogaciła się jedynie garstka ludzi, przewidująca nadchodzącą katastrofę.



„Outlander”, sezon 7., część 1. – 17 czerwca



Sanitariuszka wojenna Claire w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 do 1743 roku.



„Nikomu ani słowa” – 20 czerwca



Bandyci porywają córkę psychiatry, aby wydobyć miejsce ukrycia zrabowanego łupu od jego pacjentki.



„Synchronic” – 23 czerwca



Steve i Dennis jako ratownicy medyczni zostają wzywani do serii makabrycznych zgonów. Gdy znika córka jednego, drugi dostrzega związek z tajemniczym dopalaczem, którego zażyły wszystkie ofiary. Czytaj też:

