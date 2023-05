Doda wspiera Blankę. Wspomina o hejcie. „Fatalna wizytówka sabotażystów”

Ruszył 67. Konkurs Piosenki Eurowizji. Za nami już pierwszy półfinał, podczas którego wybrano dziesięciu artystów. To właśnie oni awansowali do Wielkiego Finału i ponownie zobaczymy ich na scenie w sobotę, 13 maja. Zanim się do jednak wydarzy, w czwartek, 11 maja, na scenie w Liverpoolu zaprezentuje się 16 artystów w drugim półfinale. Wtedy też wystąpi Blanka z utworem „Solo”. Doda postanowiła ją wesprzeć na swoim instagramowym profilu.

Doda wspiera Blankę przed Eurowizją 2023

Doda opublikowała nagranie na Instagramie, w którym wyraziła swoje wsparcie dla Blanki. Nie jest żadną tajemnicą, że artystka jest wielką fanką Eurowizji. Sama nawet chciała wziąć w niej udział i zgłosiła swój utwór „Fake Love” w zeszłym roku. Został jednak odrzucony ze względu na późny termin zgłoszenia. Teraz za to Doda kibicuje Blance. W nagraniu nie tylko ją wsparła, ale też zaapelowała do hejterów.

– Teraz jest pora, żeby się solidaryzować i jako kraj nie robić samemu sobie wstydu i na własną reprezentantkę pluć, i jeszcze siać publiczny ostracyzm wokół innych państw, bo wystawiamy sobie tylko tragiczną, fatalną wizytówkę sabotażystów – powiedziała.

Doda zwróciła uwagę na przygotowanie Blanki do Eurowizji i zachęciła innych, by również to dostrzegli. Nie podobają jej się za to komentarze internautów, którzy zachęcają innych, by „nie głosowali na Polkę”. – Apeluję, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, dziewczyna się postarała, przygotowała się jak mogła. Fajnie, że ma też wykształcenie taneczne, (...) co będzie widać na breaku, który przygotowała w piosence. Rozumiem, że może się nie podobać, możemy mieć inne zdanie, ale to już nie jest na to czas. Teraz siadamy, oglądamy, kibicujemy – podkreśliła.

Przypomnijmy, że Blanka wystąpi jako dziewiąta podczas drugiego półfinału Eurowizji. Zaprezentuje swój utwór „Solo”, który obecnie według ekspertów i bukmacherów ma szansę na awans do finału.

