Netflix usunie w kwietniu te tytuły. Chcesz je obejrzeć? Musisz się pospieszyć

„Pamiętnik rybaka” – do 3 kwietnia



Ekha 12-letnia dziewczynka inspiruje się historią najmłodszej laureatki Pokojowej Nagrody Nobla Malali Yusufzai. Postanawia rozpocząć naukę w szkole. Mieszka w rybackiej wiosce, gdzie edukacja dziewcząt jest uważana za tabu. Jej pragnienie stoi wbrew tradycji i stopniowo przeradza się w poważny konflikt z ojcem



„Płaskoziemcy” – do 3 kwietnia



Poznaj coraz liczniejszą światową społeczność ludzi, którzy uparcie twierdzą, że Ziemia jest płaska, choć inni za żadne skarby nie chcą im w to uwierzyć.



„Guilty Crown” – do 4 kwietnia



Po apokaliptycznej epidemii Japonia traci niezależność na rzecz międzynarodowej organizacji. Licealista Shu, który odkrył w sobie niezwykłą moc, dołącza do ruchu oporu.



„Navy Seals kontra kosmici” – do 4 kwietnia



Amerykański oddział specjalny podejmuje się tajnej misji w centrum badawczym, z którego tajemniczo znikają naukowcy. Czeka ich spotkanie z inną formą życia.



„Hush” – do 8 kwietnia



Głuchoniema pisarka staje się, we własnym domu, obiektem prześladowań zamaskowanego mężczyzny.



„Doc Martin” – do 9 kwietnia



Chirurg z Londynu zostaje lekarzem rodzinnym na prowincji, gdzie stara się ukryć przed nowymi pacjentami wstydliwy sekret, paniczny lęk przed krwią.



„Turbo FAST” – do 11 kwietnia



Serial opisuje perypetie ślimaka Turbo, który miał tylko jedno marzenie. Chciał być szybki, posiadł nadprzyrodzone moce, a także wziął udział w wyścigu w Indianapolis i tym samym zdobywając zwycięstwo. Teraz razem ze swoimi znajomymi przeżywa zupełnie nowe przygody.



„Kuku” – do 19 kwietnia



Rachel szokuje swoich rodziców, ułożonych Brytyjczyków, poślubiając hipisa ze Stanów Zjednoczonych. To dopiero początek niespodzianek, jakie czekają rodzinę.



„Technicy-magicy” – do 25 kwietnia



Akcja serialu rozgrywa się w dziale IT jednej z wielkich korporacji, na którego czele staje świeżo zatrudniona Jen, kompletnie nie znająca się na informatyce. Podwładnymi Jen są Roy i Moss – stereotypowi informatycy.



„Black Crows” – do 29 kwietnia



Ten dramat przedstawia życie rekrutów obu płci, tajnych szpiegów, dziecięcych snajperów, niewolników i przywódców w komórce organizacji ekstremistycznej.



„Zgwałcona Miss Świata” – do 30 kwietnia



Kilka tygodni przed tym, zanim otrzymała tytuł Miss Świata, Linor Abargil została zgwałcona. W tym nominowanym do Emmy dokumencie dzieli się swoją inspirującą historią.Czytaj też:

