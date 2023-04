Co nowego w tym tygodniu na Netflix? 10+ dobrych tytułów

„Wyśpiewać kontrakt” – wtorek



Konkurs, w którym młodzi artyści muszą zaimponować legendom muzyki latynoamerykańskiej, takim jak Rauw Alejandro, Nicki Nicole i Yandel, żeby podpisać kontrakt życia.



„My Name Is Mo’Nique” – wtorek



Myślicie, że znacie Mo'Nique? Legenda komedii opowiada w tym stand-upie o swojej przeszłości - od pojedynku wzrokowego z rasistowskim nauczycielem po seksporadę od babci.



„Lewis Capaldi: Co u mnie” – środa



Ten osobisty dokument opowiada o tym, jak Lewis Capaldi z ambitnego nastolatka z jednym głośnym przebojem stał się nominowanym do nagrody Grammy gwiazdorem muzyki pop.



„Awantura” – czwartek



Życie dwojga ludzi, którzy padli ofiarami agresji na drodze, zmienia się w chaos.



„Przez ocean” – piątek



Marsylia, rok 1940. Dwoje Amerykanów i ich pomocnicy organizują akcję ratunkową dla artystów, pisarzy i innych uchodźców pragnących uciec z ogarniętej wojną Europy.



„Rodzinne więzy” – piątek



Życie pewnej dziennikarki staje na głowie, gdy próbując chronić brata przed organami ścigania, niechcący wplątuje rodzinę w knowania barona narkotykowego.



„Chupa” – piątek



Podczas wizyty w Meksyku samotny chłopiec zaprzyjaźnia się z mitycznym stworzeniem mieszkającym na ranczu jego dziadka, co staje się początkiem wspaniałej przygody.



„Królowie ulicy: Miłość górą” – piątek



Gdy babcia Chetty zostaje porwana, Ticky i Baboo rozpoczynają zwariowaną misję ratunkową. Muszą jeszcze przy tym zgarnąć cenny naszyjnik oraz swoje odśpiewać i odtańczyć.



„Oh Belinda” – piątek



Wspaniałe życie młodej aktorki zostaje wywrócone do góry nogami, gdy przyjmuje rolę w reklamie i nieoczekiwanie przenosi się do świata postaci, którą gra.



„Adwokat rozwodowy Shin” – sobota



Pianista motywowany osobistą tragedią zostaje prawnikiem i wkracza do skomplikowanego świata rozwodów, aby na wszystkie możliwe sposoby walczyć w imieniu swoich klientów.



„Głodni” – sobota



Dla utalentowanej młodej kucharki, której specjalnością jest street food, praktyka u okrytego złą sławą, bezwzględnego szefa kuchni okazuje się ciężką szkołą życia. Czytaj też:

