Premiery Canal+ w drugiej połowie marca. Co obejrzymy? Lista nowości

Na Premiery Canal+ znajdziecie już takie tytuły jak „Orzeł. Ostatni patrol”, „Fabelmanowie” czy „Dzika noc”. A już niebawem na platformie pojawi się nowa „Czarna Pantera”, „Magic Mike” czy „Gra fortuny” Guy'a Ritchiego. Sprawdźcie pełną listę nowych tytułów.

„Orzeł. Ostatni patrol” – już dostępny



Rok 1940. Supernowoczesny polski okręt podwodny ORP „Orzeł” sunie pod powierzchnią morza z doskonale wyszkolą załogą na pokładzie. Marynarze mają na swoim koncie wiele spektakularnych sukcesów, jak ucieczkę z Tallina oraz zatopienie niemieckiego transportowca „Rio De Janeiro”. Teraz stają w obliczu równie tajemniczej, co niebezpiecznej misji, która stworzy jedną z największych legend polskiej marynarki.



„Dzika noc” – już dostępny



Śnieżny wigilijny wieczór. Święty Mikołaj przemierza cały świat, roznosząc upragnione prezenty. Coroczna wędrówka zostaje jednak przerwana w rezydencji pewnej zamożnej rodziny, zaatakowanej przez grupę najemników. Święty Mikołaj staje na wysokości zadania i postania stoczyć walkę, by uratować święta.



„Lombard” – już dostępny



Jola i Wiesiek mieszkają w „polskim Detroit", gdzie próbują ratować swój upadający biznes oraz rozpadający się związek. Każdego dnia walczą o przetrwanie, wspierając przy tym mieszkańców zubożałej, poprzemysłowej dzielnicy. Ich determinacja i empatia udowadniają, że siła tkwi we wspólnocie.



„Czym jest miłość” – już dostępny



Michelle i Allen są młodzi i bardzo zakochani, jednak nie są zgodni w kwestii ślubu. Ich rodziny postanawiają więc zorganizować przyjęcie, podczas którego poznają się i wspólnie omówią plany na przyszłość. Nikt jednak nie przypuszcza, że rodzice pary już się znają i to bardzo dobrze. Nagle typowe rodzinne spotkanie przeradza się w istny chaos.



„Fabelmanowie” – już dostępny



Opowieść o dorastaniu Sammy’ego Fabelmana, wrażliwego nastolatka, wielkiego miłośnika kina i początkującego filmowca. Sammy przypadkiem poznaje dramatyczną, trawiącą rodzinę tajemnicę. Jednocześnie odkrywa potęgę kina, które w niezwykły sposób pomaga odkrywać prawdę o najbliższych i o nas samych.



„Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu” – 17 marca



Po śmierci króla T'Challi królowa Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye i Dora Milaje bronią swojej ojczyzny przed zakusami światowych mocarstw. Czekają ich nowe wyzwania, więc bohaterowie z pomocą War Dog Nakii i Everetta Rossa jednoczą siły i przecierają nowe szlaki dla królestwa Wakandy.



„Wystrzałowe wesele” – 23 marca



Darcy i Tom postanawiają sformalizować swój związek. Ich wymarzone wesele musi być wyjątkowe i ekstrawaganckie, jak oni sami. Postanawiają zorganizować luksusową imprezę na egzotycznej wyspie. Ten wielki dzień zakłóca nagle pojawianie się uzbrojonych porywaczy! Chcąc uratować siebie i swoje rodziny Darcy i Tom muszą stawić czoła niebezpiecznym gangsterom.



„Magic Mike: Ostatni taniec” – 27 marca



Mike jest przekonany o słuszności swej decyzji i odejściu z erotycznej branży. Jednak okoliczności zmuszają go do powrotu na scenę. Na jego drodze staje Maxandra Mendoza, która kusi go propozycją nie do odrzucenia. Kiedy razem wyjeżdżają do Londynu, Mike odkrywa, co tak naprawdę kieruje jego towarzyszką.



„Gra Fortuny” – 30 marca



Orson Fortune to agent MI6 pracujący dla międzynarodowej grupy wywiadowczej. Musi on stawić czoła handlarzowi bronią Gregowi Simmondsow, który planuje sprzedaż nowej śmiercionośnej technologii. Plan Orsona wymaga zwerbowania do współpracy gwiazdy Hollywood Danny’ego Francesco, który do ryzykownych misji pali się jednak tylko na ekranie. Aktor otrzymuje więc propozycję nie do odrzucenia.



„Chrzciny” – 31 marca



Grudzień 1981 roku. Gorliwa katoliczka, Marianna postanawia pogodzić skłócone od lat dzieci podczas chrzcin najmłodszego wnuka. Jej plany może pokrzyżować generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Kobieta w imię dobra rodziny postanawia ukryć przed bliskimi prawdę o sytuacji w kraju.

