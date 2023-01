53. nominacja do Oscara dla Johna Williamsa. 90-letni kompozytor po raz 29. napisał muzykę do filmu Spielberga

Jego muzykę słyszymy w klasykach takich jak: „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”, „Harry Potter i Więzień Azkabanu”, „Harry Potter i Komnata Tajemnic”, „Gwiezdne wojny: Część IV – Nowa nadzieja”, „Lista Schindlera”, „E.T”, „Szczęki”, „Szeregowiec Ryan”, „Wyznania gejszy” czy „Uśpieni”.

John Williams otrzymał 53. nominację do Oscara

John Williams został właśnie po raz 53. nominowany do Oscara za muzykę do filmu „Fabelmanowie” Stevena Spielberga. Był to 29. tego reżysera, dla którego ścieżkę dźwiękową skomponował 90-latek. Swoją nominacją John Williams stał się najczęściej nominowaną do Oscara osobą na świecie i najczęściej nominowanym kompozytorem. Wygrał do tej pory pięć stauetek Amerykańskiej Akademii Filmowej – za muzykę do „E.T”, „Listy Schindlera”, „Szczęk”, „Gwiezdnych wojen: Części IV – Nowej nadziei” i adaptacji musicalu „Skrzypek na dachu”.

W nominacjach do Oscarów pominięto w tym roku kompozytorki oraz czarnoskórych twórców. Chanda Dancy („Devotion”) i Hildur Guðnadóttir („Rozmowa kobiet”) nie mają szans na nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej, podobnie jak Afroamerykanie Michael Abels („Nope”) i Terence Blanchard („Król kobiet”). Oprócz Williamsa w tej kategorii w tym roku nominowani za muzykę zostali też:

„Na Zachodzie bez zmian” – Volker Bertelmann

„Babilon” – Justin Hurwitz

„Duchy Inisherin” – Carter Burwell

„Wszystko wszędzie naraz” – Son Lux

Czytaj też:

Historyczna nominacja Angeli Bassett do Oscara. Doszło do tego pierwszy razCzytaj też:

Poznaliśmy nominacje do Oscarów 2023. Dominuje jeden tytuł