„Na Wspólnej”. Daria walczy z Luizą o… Lwa

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3543?

Gosia pojawia się u Błażeja – mąż bardzo się cieszy i liczy na konstruktywną rozmowę. Jednak kiedy wychodzi z pokoju, Zimińska sprawdza jego telefon i znajduje sms-a od byłej kochanki. Gosia natychmiast wybiega z mieszkania. Roztrzęsiona, zatrzymuje się przy witrynie sklepu z alkoholami.

Daria z Luizą przygotowują się do otwarcia szpitalnego baru. W podziękowaniu za pomoc, zapraszają na kolację doktora Nalepę. Podczas spotkania Luiza robi wszystko, żeby zainteresować sobą przystojnego Lwa. Między nią a Darią dochodzi do scysji – Dziedzicówna wykrzykuje, że jej też zależy na Nalepie. Orientuje się, że on to słyszy.

Nina jest zła na Decybela, który postanowił zerwać się z lekcji. Chłopak tłumaczy, że ma szansę na dobrze płatną pracę. Jaco, człowiek który zaczepił go kiedyś w pizzerii, proponuje mu bycie kurierem. Decybel ma odbierać przesyłki od klientów w ich domach i… nie wdawać się z nimi w rozmowy. Chłopak trochę się dziwi, ale przechodzi mu zaraz po tym, jak dostaje duże pieniądze po pierwszym zadaniu.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

