„Pierwsza miłość”. Jakub podejmuje poważną decyzję. Marysia się z nią pogodzi?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

W Jaśle Martę zaczepia Arek. Jest wyjątkowo natrętny, bo chce zdobyć materiał do kolejnego artykułu o sprawie Mateusza. Dziennikarz nie odpuszcza i śledzi przyjaciółki podczas ich pobytu w hotelu. Kinga chce złożyć skargę w redakcji, ale czy to go powstrzyma? W sądzie Emilka i Marta są zaskoczone linią obrony mecenas reprezentującej Mateusza. Wygląda na to, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Natomiast Kacper postanawia szczerze porozmawiać z Samuelem o jego relacji z Weroniką i tym co ich łączyło. Urażony Wenerski jest wściekły na powód, dla którego Marysia po raz kolejny odwołała z nim spotkanie. Postanawia szczerze z nią porozmawiać, bo ma wrażenie, że wszyscy są dla Marysi ważniejsi od niego. Emocje sięgają zenitu. Jakub podejmuje decyzję, z którą Marysia musi się pogodzić.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

Edyta Golec zdradziła sekret swojej doskonałej sylwetki. Co robi?Czytaj też:

Piątkowy QUIZ o filmach. Pytamy o thrillery!