Edyta Golec zdradziła sekret swojej doskonałej sylwetki. Co robi?

Edyta Golec wówczas jeszcze Mędrzak, swojego przyszłego męża Łukasza Golca i jego brata Pawła poznała w liceum. Nie jest tajemnicą, że połączyła ich miłość do muzyki. Para pobrała się w roku 2000. Doczekali się trójki dzieci: 18-letniego dziś Bartłomieja, 16-letniej Antoniny i 14-letniego Piotra. Edyta i Łukasz Golcowie swoje życie osobiste połączyli z zawodowym i razem z drugim bratem bliźniakiem tworzą zespół Golec Uorkiestra znany z takich przebój jak „Lornetka”, „Ściernisko”, „Słodycze” czy „Pędzą konie”. Mimo wielu lat na scenie, grupa może pochwalić ciągłym zainteresowaniem fanów.

Edyta Golec zdradziła, jak dba o figurę

Charakterystycznymi znakami altowiolistki jest szeroki uśmiech i świetnie wyrzeźbiona sylwetka. 45-latka w rozmowie z reporterem Plotka zdradziła, w jaki sposób dba o formę. Jak się okazuje, stawia na zdrowe nawyki.

Przede wszystkim ten nasz zawód jest tak nieobliczalny i nieregularny, że nie można tutaj mówić o żadnej regularności, bo ona po prostu nie istnieje. Czasami jednak wstaję o piątej rano i wtedy ćwiczę przynajmniej pół godziny – powiedziała.

Gwiazda dodała, że nie sięga po żadne używki i wyjątkowo wcześnie kładzie się do łóżka. Opowiedziała też, co trenuje. Powodem jest jej profesja. – Chodzę też na jogę terapeutyczną, ponieważ przez to, że gram na instrumencie, mam problemy z kręgosłupem. Zrobiłam sobie również test na nietolerancję pokarmową i dzięki temu wiem, co mi szkodzi. Dodatkowo zero używek, a ponadto chodzę spać o 21.00, żeby o piątej rano być gotową – wyznała Edyta Golec.

