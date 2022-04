Co czeka nas w kolejnym odcinku „Barw Szczęścia”? Bożena wraca do domu

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Franek wraz z Kamilkiem odwiedza Grzelaków w sklepie. Zachwycony maluchem Borys, namawia żonę, by oni również postarali się o dziecko. Aldona wyznaje jednak, że nie planuje ciąży, bo właśnie dostała się na studia. Kompletnie zaskakuje tym męża. Urszula odkrywa, że Gabrysia już nie mieszka z Józkiem i że Zosia została u piłkarza na całą noc. A po kłótni z seniorką młoda niania postanawia odejść z pracy. Tymczasem Niedzielska zdaje sobie sprawę, jak bardzo tęskni za Julcią. Amelia poznaje Rybika biznesmena, który pragnie, by została jego nauczycielką śpiewu. Bożena wraca w końcu z Tadziem do hotelu, ku radości Bruna.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20.10.

