„Barwy szczęścia”. Wiemy, co czeka fanów serialu w najnowszym odcinku

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Podkomisarz Kodur zjawia się w domu Pyrków, by przesłuchać Iwonę w związku ze śledztwem w sprawie handlu organami. Hubert jest zaszokowany postępowaniem Kępskiego, ale jego siostra z całych sił broni ukochanego. Józek naciska na Gabi, by zaczęli się starać o dziecko, choć nie ma jeszcze rozwodu i czeka go ostra walka z Julitą w sądzie. Gdy później Sałatka opuszcza stadion po treningu, znów wpada na fankę Ankę. A ich spotkanie uwiecznia na zdjęciu paparazzo. Tymczasem Sławka znów traci dach nad głową, kiedy okazuje się, że umowa najmu willi Gawronów wygasła.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

