Netflix przywraca ukochaną opcję widzów. Polacy znów mogą oglądać za 0 zł

Po kilku latach przerwy Netflix ponownie umożliwia części użytkowników w Polsce bezpłatne przetestowanie swojej platformy. Oferta nie wygląda jednak u wszystkich tak samo i jest elementem szerszych testów prowadzonych przez serwis na wielu rynkach.

Netflix ponownie oferuje darmowy okres próbny

Osoby, które odwiedzają stronę Netfliksa i nie mają jeszcze konta, mogą zobaczyć informację o możliwości korzystania z platformy przez 30 dni bez opłat. To powrót rozwiązania, które zniknęło z polskiego rynku kilka lat temu.

Jak przekazało biuro prasowe Netfliksa serwisowi Wirtualnemedia.pl, akcja ma charakter testowy. „Regularnie testujemy promocje, aby nasi potencjalni użytkownicy mogli poznać wartość, jaką oferuje Netflix. W ramach obecnego testu będziemy oferować różne długości okresu próbnego w wybranych krajach”.

Jak podaje serwis Tabletowo.pl, długość darmowego okresu próbnego może różnić się w zależności od urządzenia. Część użytkowników korzystających z komputerów widzi ofertę 30 dni bez opłat, podczas gdy na smartfonach mogą pojawić się propozycje obejmujące 14 lub 7 dni darmowego dostępu.

Ile kosztuje Netflix w Polsce?

Obecnie w Polsce dostępne są trzy podstawowe plany abonamentowe. Od maja plan Podstawowy kosztuje 37 zł miesięcznie, plan Standard 55 zł miesięcznie, a plan Premium 75 zł miesięcznie.

Netflix umożliwia również dodanie użytkownika spoza gospodarstwa domowego za 16 zł miesięcznie. W planie Standard można dodać jedną taką osobę, natomiast w planie Premium dwie.

W 2027 roku platforma planuje wprowadzenie w Polsce również tańszego abonamentu z reklamami. Na razie firma nie ujawniła, ile będzie kosztował nowy wariant. Jak na razie trzeba przyznać, że 0 złotych to dobra cena, nawet na krótki czas, by zapoznać się z bogatą ofertą Netfliksa.

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