„Jak powiedzieć dziecku, że mama nie wróci”. Dramat ojca i czwórki dzieci

Telewizja pokaże jedną z najbardziej poruszających serca historii, a zarazem jedną z największych metamorfoz życiowych tego sezonu.

Tragiczny wypadek zmienił wszystko. „Jak powiedzieć dziecku, że mama nie wróci”

Pan Tomasz z Dąbrówki (lubelskie) jeszcze niedawno budował przyszłość razem z żoną i czwórką dzieci – Wiktorią, Emilią, Sandrą oraz pięcioletnim Nikodemem. Rodzina własnymi siłami remontowała ponad 100-letnią chatę, którą przewieziono z sąsiedniej wsi.

Wszystko przerwał dramat z 13 grudnia 2025 roku. Tego dnia trzy córki czekały na przystanku, aż mama odbierze je z internatu. Mijały kolejne minuty, potem godziny. Telefon milczał.

Chwilę później na podwórku pojawił się radiowóz. Pan Tomasz nie miał już złudzeń. „Ja pojechałem na miejsce tego wypadku. No i zobaczyłem ten samochód rozbity na drzewie, no i żonę przykrytą workiem... Wtedy to doszło do mnie. Nogi się pode mną ugięły” – mówi Pan Tomasz w programie.

„Jak powiedzieć dziecku, że mama nie wróci. To był najtrudniejszy moment w moim życiu”. Od tamtej chwili wszystko spoczęło na jego barkach. Pan Tomasz samotnie wychowuje dzieci, dbając o każdy szczegół ich codzienności.

Najmłodszy Nikodem był w samochodzie w chwili wypadku. Choć sytuacja była dramatyczna, chłopiec nie odniósł obrażeń. Rodzina próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której obok żałoby pojawia się także ogromne wyzwanie – dokończenie domu, który miał być symbolem wspólnego życia.

Największe wyzwanie sezonu. „Byłoby uhonorowaniem marzenia naszej mamy”

Choć budynek ma już dach i wzniesione ściany, do zamieszkania wciąż daleka droga. Brakuje podłóg, łazienki, mebli i podstawowego wyposażenia. To właśnie ten dom miał być spełnieniem rodzinnych planów. Dziś stał się także symbolem nadziei. „Ukończenie tego domu byłoby uhonorowaniem marzenia naszej mamy” – mówi najstarsza córka, Wiktoria.

Ekipa „Nasz nowy dom” stanie przed wyjątkowo trudnym zadaniem. Remont obejmie aż 120 metrów kwadratowych i będzie realizowany w wymagających, zimowych warunkach. To jedna z największych metamorfoz tego sezonu – nie tylko pod względem skali prac, ale przede wszystkim emocji, które stoją za tą historią. Czy zakończy się sukcesem i uśmiechami na twarzach pokrzywdzonej przez los rodziny? Przekonamy się już w najbliższy czwartek, 16 kwietnia. Emisja o godz. 21.30 na antenie Polsatu.

