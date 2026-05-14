Widzowie oszaleli na punkcie tego serialu. Platforma podjęła decyzję o jego losach

Prime Video właśnie zdecydowało o losach ewentualnej kontynuacji serialu „Reacher”, choć czwarta odsłona nie miała jeszcze premiery.

O czym opowie czwarty sezon „Reachera”?

Serial Reacher od początku okazał się jednym z największych hitów platformy Prime Video. Produkcja oparta na bestsellerowych powieściach Lee Child szybko zdobyła ogromną popularność dzięki dynamicznej akcji i charyzmatycznemu bohaterowi granemu przez Alan Ritchson.

Pierwszy sezon bazował na książce „Poziom śmierci” z 1997 roku. Druga odsłona została oparta na powieści „Elita zabójców”, znanej również jako „Pech i kłopoty”, natomiast trzeci sezon inspirowany jest książką „Siła perswazji”.

Czwarty sezon serialu ma bazować na trzynastym tomie serii zatytułowanym „Gone Tomorrow”, wydanym w 2009 roku. Tym razem Jack Reacher znajdzie się w centrum tajemniczej sprawy związanej z dramatycznym wydarzeniem w nowojorskim metrze. Bohater zwraca uwagę na dziwnie zachowującą się kobietę w wagonie i nie spodziewa się, że chwilę później dojdzie do tragedii.

Choć nowojorska policja szybko zamyka śledztwo, Reacher zaczyna podejrzewać, że sprawa ma drugie dno. Trop prowadzi między innymi do pracowników Pentagonu, a były wojskowy postanawia za wszelką cenę odkryć prawdę i wymierzyć sprawiedliwość osobom odpowiedzialnym za dramatyczne wydarzenia.

W nowym sezonie ważną rolę odegrają także detektyw Theresa Lee oraz Jacob, brat zmarłej kobiety. Na razie nie ujawniono jednak, kto wcieli się w te postaci.

Prime Video zamawia kontynuację. „Reacher” zostaje z widzami na dłużej

Dziś już wiadomo, że serial „Reacher” doczeka się kontynuacji. Jak podaje Deadline, Prime Video oficjalnie zamówiło już piąty sezon serialu. To wyraźny sygnał, że platforma nie zamierza szybko rezygnować z jednej ze swoich najmocniejszych marek.

Premiera czwartego sezonu „Reachera” planowana jest na drugą połowę 2026 roku.

