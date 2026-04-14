Seriale kryminalne w maju w TV. Mocne premiery i kontynuacje hitów

Stacja wyciąga ciężkie działa. Premiery, powroty hitów i mroczne historie, które spokojnie mogłyby popsuć sen nawet najbardziej odpornym widzom.

Seriale kryminalne na maj. Mocne premiery, nowe sezony

Jeśli ktoś lubi zagadki, które nie dają spokoju do ostatniej sceny, kalendarz na najbliższe tygodnie ma już wypełniony. Największą niespodzianką miesiąca będzie „Równoległe śledztwo”, francuski serial kryminalny o byłej korespondentce wojennej, która dziś pracuje jako dziennikarka telewizyjna, ale też jako detektyw-amator.

Nie zabraknie kontynuacji popularnych seriali, w tym kultowego „Kobra – oddział specjalny”. W piątkowe wieczory powraca cykl „Thrillerowe noce”, a niedziele spędzimy, rozwiązując zagadki z serii „Morderstwo w”....

Wszystkie propozycje będzie można oglądać na kanale 13 ULICA przez cały maj.

Maj w telewizji z kryminałem

„Równoległe śledztwo”



Największą nowością miesiąca będzie „Równoległe śledztwo”. Francuski serial kryminalny z Florence Pernel w roli Fred Chaperot startuje 6 maja i będzie emitowany w środy o 22:00.

Główna bohaterka to była korespondentka wojenna, która dziś pracuje jako dziennikarka telewizyjna. Nie zamierza jednak ograniczać się do relacjonowania wydarzeń – zaczyna działać na własną rękę jako detektyw-amatorka. Wraz ze swoim kamerzystą Manu bada sprawy, które – jej zdaniem – zostały błędnie ocenione przez śledczych.

Już w pierwszym odcinku stawka jest wysoka. Rosa, nastoletnia córka Fred, znajduje ciało młodego mężczyzny. Policja mówi o samobójstwie, ale dziennikarka nie daje się przekonać. To dopiero początek – w kolejnych odcinkach pojawiają się m.in. sprawa mężczyzny oskarżonego o zabójstwo żony czy oskarżenie o morderstwo skierowane wobec dawnego przyjaciela rodziny.



„Kobra – oddział specjalny”



Fani dynamicznych pościgów mogą odetchnąć. „Kobra – oddział specjalny” wraca z 29. sezonem już 28 maja. Emisja w czwartki o 22:00.

Na ekranie ponownie zobaczymy Semira Gerkhana i Vicky Reisinger, którzy patrolują niemieckie drogi i ścigają przestępców. W nowym sezonie nie zabraknie spektakularnych pościgów, wypadków i eksplozji – wszystko w imię przywracania porządku na autostradach.



„Blanca”



W maju widzowie zobaczą także dalszy ciąg trzeciego sezonu „Blanca”. Nowe odcinki będą emitowane w poniedziałki o 22:00, a finał zaplanowano na 11 maja.

Blanca Ferranca, niewidoma profiler genueńskiej policji, tym razem mierzy się ze sprawą śmierci młodej Ukrainki oraz porwania jej dziecka. W ostatnim odcinku napięcie sięga zenitu – bohaterka przestaje ufać Domenico i musi samodzielnie zmierzyć się z najtrudniejszym wyzwaniem.



„Chicago P.D.”



Pod koniec miesiąca wraca także „Chicago P.D.”. 13. sezon serialu ponownie zagości na antenie od 26 maja, a nowe odcinki będzie można oglądać we wtorki o 22:00.

Voight, nowa rekrutka Imani i reszta zespołu stają przed jeszcze bardziej złożonymi sprawami, które wymagają nie tylko doświadczenia, ale i trudnych decyzji.



„Thrillerowe noce”



Maj to także kontynuacja cyklu „Thrillerowe noce”, emitowanego w piątki o 22:00. Wśród propozycji znalazły się „Z zabójcą w zamknięciu”, „Wyspa morderców” oraz „Sekretne życie studenta” – historie pełne napięcia, zdrad i nieoczywistych zwrotów akcji.



„Morderstwo w...”



Z kolei niedzielne wieczory upłyną pod znakiem serii „Morderstwo w...". Widzowie zobaczą m.in. „Morderstwo w Puy-En-Velay", „Morderstwo w koronkach", „Morderstwo na Markizach", „Morderstwa w Lille: Ciche zbrodnie" oraz „Morderstwo w Charentes". Każda z tych opowieści przenosi widzów w inny zakątek Francji, gdzie za malowniczymi krajobrazami kryją się mroczne tajemnice.

