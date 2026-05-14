Hiszpański hit trafił do TVP. Widzowie już go pokochali

„Zapachy miłości”, które właśnie trafiły do TVP VOD, idealnie wpisują się w ten klimat. To historia pełna luksusu, pięknych wnętrz i eleganckich kostiumów, pod którymi kryją się manipulacje, przemoc i walka o wolność.

Nowy serial „Zapachy miłości” przenosi widzów do Hiszpanii lat 50.

Akcja serialu rozgrywa się w Hiszpanii lat 50. i skupia się na rodzinie De la Reina, właścicielach prestiżowego imperium perfumeryjnego. Fabryka produkująca najbardziej luksusowe zapachy w kraju staje się jednocześnie miejscem brutalnej walki o władzę i wpływy.

Główna bohaterka, Begoña Montes, szybko odkrywa, że życie u boku Jesúsa, wpływowego dziedzica rodzinnego biznesu, dalekie jest od bajki. Małżeństwo okazuje się dla niej złotą klatką, z której coraz desperacko próbuje się wydostać.

Twórcy z dużą starannością odtworzyli realia epoki. W serialu uwagę przyciągają eleganckie kostiumy, luksusowe rezydencje i dopracowane wnętrza, które oddają klimat Hiszpanii tamtych lat. Za piękną fasadą kryją się jednak surowe zasady społeczne i rodzinne tajemnice, o których lepiej było milczeć.

„Zapachy miłości” nie są typową telenowelą. Produkcja łączy dramat obyczajowy z elementami sensacyjnymi, a centralnym punktem historii staje się decyzja Begoñi o ucieczce. Kobieta chce ochronić nie tylko siebie, ale przede wszystkim swoją córkę.

Wraz z rozwojem wydarzeń widz obserwuje, jak rodzinne kłamstwa zaczynają wychodzić na jaw, a misternie budowany świat rodziny De la Reina stopniowo się rozpada. Istotną rolę odgrywa także Andrés, młodszy brat Jesúsa, który wraca z wojny w Afryce. Jego pojawienie się komplikuje relacje między bohaterami i wnosi do historii zupełnie inne spojrzenie na lojalność, honor i rodzinne obowiązki.

Wizualna uczta dla fanów hiszpańskich seriali

Jednym z największych atutów produkcji są zdjęcia i atmosfera. Twórcy pokazują pełną słońca hiszpańską prowincję, kontrastując jej piękno z napięciem i emocjonalnym ciężarem historii bohaterów.

Każdy odcinek został zbudowany z dużą dbałością o szczegóły, a świat luksusowych perfum miesza się tutaj z mrokiem rodzinnych konfliktów i poczuciem nieustannego zagrożenia.

Serial „Zapachy miłości” jest dostępny w serwisie TVP VOD.

