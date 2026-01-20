Polsat miesza w prime time. Nowe pasmo już w lutym

Na pierwszy plan wysuwają się dwie sprawdzone marki, które zmienią jednak godzinę emisji i wchodzą w nowy sezon z podniesionymi stawkami w grze.

Nowe pasmo, sprawdzone hity. „Milionerzy” i „Farma”

Zmiany dotyczą kultowego teleturnieju „Milionerzy” oraz reality show „Farma”. Nowy wieczorny blok wystartuje 16 lutego. Codziennie o 19.55 widzów przed telewizory przyciągną „Milionerzy”, a tuż po nich, o 20.30, emitowana będzie „Farma”. Jak zapowiada nadawca, to dopiero początek większej ofensywy programowej, bo od marca po „Farmie” pojawią się nowości wiosennej ramówki Polsatu.

„Chcemy przyzwyczaić naszych Widzów do tego, że codziennie wieczorem w Polsacie dostają najlepszy miks programów, który pozwoli odpocząć i zrelaksować się po całym dniu a jednocześnie dostarczy emocji, wiedzy i rozrywki. Zaczynamy o 19.55 od „Milionerów” – najpopularniejszego teleturnieju wiedzowego na świecie. Z kolei „Farma” to reality show, który już od kilku lat przyciąga przed telewizory rzesze widzów. Ma wszystkie zalety reality z całą skomplikowaną mozaiką ludzkich zachowań, ale toczy się w niezwykłych jak na show warunkach – na farmie ze zwierzętami i wszelkimi problemami, jakie mogą zdarzyć się w wiejskim gospodarstwie. Od marca po „Farmie” będziemy prezentować nowości naszej wiosennej ramówki, co razem stworzy bardzo mocny wieczorny blok” – podkreśla dyrektor programowy Polsatu Edward Miszczak.

„Milionerzy” na fali sukcesu

Teleturniej „Milionerzy” emitowany jest w Polsacie od września 2025 roku i szybko stał się jednym z filarów ramówki. Do tej pory widzowie zobaczyli 52 odcinki, a łączna suma wygranych przekroczyła 4 miliony złotych. W pierwszym sezonie główna nagroda padła raz, ale emocji nie brakowało niemal w każdym odcinku.

Przejście formatu do Polsatu przyniosło kilka istotnych zmian. Podniesiono progi gwarantowane, a do gry wprowadzono nowe koło ratunkowe – pytanie do prowadzącego. To rozwiązanie szybko przypadło do gustu zarówno widzom, jak i uczestnikom, którzy chętnie sprawdzają wiedzę Huberta Urbańskiego. Nowy sezon ma kontynuować tę dobrą passę i, jak zapowiada nadawca, przynieść kolejne wysokie wygrane.

„Farma” z nową godziną i większą pulą

„Farma” wchodzi w piątą edycję i od lutego będzie emitowana o 20.30. Program ponownie poprowadzi sprawdzone trio: Ilona i Milena Krawczyńskie oraz Marcelina Zawadzka. Na ekranie nie zabraknie również gospodarzy farmy – Beaty Oleszek, mleczarki wprowadzającej uczestników w kulinarne realia wsi, oraz Szymona, doświadczonego rolnika dbającego o życie w zgodzie z naturą.

Nowy sezon oznacza wyższe stawki. Pula nagród wzrośnie do 200 tysięcy złotych, a uczestnicy będą mogli powalczyć także o dodatkowe 100 tysięcy. „Farma” emitowana będzie od poniedziałku do czwartku o 20.30, natomiast w piątki o 19.55 widzowie zobaczą „Farmę – finał tygodnia”. Start nowej ramówki już 16 lutego.

