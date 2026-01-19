TVP VOD ma nową perełkę. To polski hit ze Schuchardtem z 2025 roku

Przemoc, bieda i poszukiwanie bezpieczeństwa w świecie dorosłych oraz najlepiej od lat zagrane postacie dziecięce w polskim kinie. Już we wtorek 20 stycznia 2026 roku premierę w serwisie streamingowym Telewizji Polskiej będzie miał film „Brat” w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego.

Na TVP VOD nowy polski hit. O czym jest „Brat”?

„Brat” z gwiazdami polskiego kina w obsadzie – Agnieszką Grochowską, Julianem Świeżewskim, Jackiem Braciakiem i Tomaszem Schuchardtem – to dramat o dorastaniu i trudnych relacjach rodzinnych. To poruszająca opowieść o kobiecie i rodzinie wystawionej na próbę w świecie przemocy, niespełnionych ambicji i narastającego chaosu. 14-letni Dawid opiekuje się młodszym bratem i próbuje sprostać oczekiwaniom matki, która chce wyrwać się z toksycznej przeszłości i zacząć od nowa, bez męża osadzonego w więzieniu. Choć chłopak ma talent i siłę, to w codzienności rozpiętej między szkołą, domem i ulicą coraz trudniej mu zachować kontrolę. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w ich życie wkracza Konrad – jedyny dorosły, któremu Dawid naprawdę ufa. To jednak dopiero początek burzliwych wydarzeń, które mogą ostatecznie rozbić tę rodzinę… albo ją ocalić.

Widzowie i krytycy filmowi chwalą film „Brat” między innymi za świetnie zagrane postacie dziecięce. Oprócz nagrodzonego Filipa Wiłkomirskiego komplementy za aktorstwo otrzymał też Tytus Szymczuk. Ponadto film otrzymał Nagrodę Jury Ekumenicznego podczas 41. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Warszawie, a autorzy scenariusza – Maciej Sobieszczański i Grzegorz Puda – mogą pochwalić się Nagrodą ScripTeast im. Krzysztofa Kieślowskiego za Najlepszy scenariusz z Europy Wschodniej.

„Brat” miał premierę w polskich kinach 5 grudnia 2025 roku. Film będzie dostępny online w serwisie TVP VOD odpłatnie, w modelu SVOD.

Czytaj też:

Ten tydzień na Netflix zapowiada się znakomicie. Lista pełna perełekCzytaj też:

HBO Max kusi premierami na ten tydzień. To pokochają fani „Gry o tron”!