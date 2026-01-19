Zamiast słuchać patrzą. Majka Jeżowska „kusi kobiecością” w tv

Debiut Majki Jeżowskiej w roli trenerki siódmej edycji „The Voice Senior” najwyraźniej okazał się strzałem w dziesiątkę. Artystka od pierwszych odcinków wniosła do programu świeżość, swobodę i energię, które szybko stały się jej znakiem rozpoznawczym. Jak jej obecność odbierają pozostali trenerzy i widzowie?

Majka Jeżowska w „The Voice Senior”

Majka Jeżowska zasiadła w czerwonym fotelu u boku doświadczonych jurorów. Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny po raz czwarty poszukują muzycznych talentów wśród seniorów, a Robert Janowski pojawił się w programie po raz drugi. Wszyscy z przyjęli piosenkarkę z sympatią i humorem.

Andrzej Piaseczny zwraca uwagę na charakterystyczny styl koleżanki z jury, jednocześnie podkreślając jej muzyczny profesjonalizm. – „Zawoalowane używanie kobiecych wdzięków. Tak jest, że Majeczka przyjmie odpowiednią postawę, powie jedno słowo i już wiadomo, że to jest flirt po prostu. To też jest jej broń. Majka jest trochę fontanną radości. Jakieś sposobiki... to jest tylko dodatek do tego, że Majka jest naprawdę świetnym muzykiem, świetną wokalistką i kompozytorką” – ocenia.

„Kusi kobiecością” i zdobywa sympatię

„Majka przekonuje do sobie na różny frywolny sposób” – przyznaje z uśmiechem Robert Janowski. „Kusi kobiecością. Uważam, że to świetny nabytek” – wtóruje mu Alicja Majewska.

Sama Majka Jeżowska nie ukrywa, że na planie „The Voice Senior” czuje się wyjątkowo dobrze i swobodnie. Jak przyznaje, nie zamierza rezygnować ze swoich atutów, zwłaszcza gdy na scenie pojawiają się utalentowani mężczyźni. – „Moi znajomi się śmieją, że jak jestem w studio, na planie, to tak jakby ktoś mnie włączył do kontaktu. Mam słabość do dobrze śpiewających panów, no cóż mam zrobić? Więc jak już odwracam się na pana, no to używam wszystkich atutów. Do drużyny zawsze szukam fajnych chłopaków” – zdradza wokalistka w rozmowie z TVP.

Widzowie są zachwyceni

Entuzjazm widać także w reakcjach widzów. Pod wpisami w mediach społecznościowych programu pojawiają się liczne komentarze pełne sympatii i uznania. „Uwielbiam Majki i Andrzeja poczucie humoru!”, „Pani Majka jest świetna w roli trenerki! Oby została na następne edycje!”, „Pani Majka cudowna, wniosła nowe życie do programu”, „Pani Maju, jestem zachwycona Panią!” – piszą fani.

Galeria:

Majka Jeżowska „kusi kobiecością”Czytaj też:

Netflix kręci serial „Noce i dnie”! Polacy będą zachwyceni!Czytaj też:

Doda ujawnia bagno w schronisku w Bytomiu. „Maltretowanie zwierząt na porządku dziennym”