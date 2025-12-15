Nie żyje Rob Reiner i jego żona. Znaleziono ich martwych w domu

Wieloletni gwiazdor Hollywood Rob Reiner i jego żona Michele Singer Reiner zostali znalezieni martwi w niedzielę 14 grudnia w swoim domu w Brentwood przy Chadbourne Avenue 200. Informację o śmierci pary podał rzecznik rodziny Reinerów. „Z głębokim smutkiem ogłaszamy tragiczną śmierć Michele i Roba Reinera. Jesteśmy zdruzgotani tą nagłą stratą i prosimy o zachowanie prywatności w tym niewiarygodnie trudnym czasie” – powiedział w oświadczeniu do mediów.

Policja podaje, że „prawdopodobnie doszło do zabójstwa” i informuje, że prowadzi śledztwo w tej sprawie. Źródła w organach ścigania poinformowały „The Times”, że w związku ze śmiercią małżeństwa przesłuchiwany jest członek rodziny. Przekazano też, że w domu nie doszło do włamania, a Reinerowie odnieśli obrażenia, wskazujące na pchnięcia nożem.

78-letni Reiner był legendarnym aktorem, reżyserem, a później aktywistą politycznym. Oglądać mogliśmy go na ekranie już od lat 60., jednak jego przełomową rolą było wcielenie w Mike'a Casimira „Meatheada” Stivica w sitcomie CBS „All in the Family”, za co otrymał dwie nagrody Emmy i pięć nominacji do Złotego Globu. Reiner zdobył też uznanie jako reżyser. W latach 80. stworzył takie hity jak: „Pewna sprawa” z Johnem Cusackiem, dramat o dorastaniu „Stań przy mnie”, przygodowy film fantasy „Narzeczona dla księcia”, komedię romantyczną „Kiedy Harry poznał Sally”. Później stworzył także filmy: „Misery”, „Ludzie honoru” czy „Prezydent: Miłość w Białym Domu”. Sam również do końca występował w filmach i serialach. Widzieliśmy go między innymi w „Wilku z Wall Street” jako Maxa Belforta, „Tylko miłość” jako Stana Krogana czy „Bezsenności w Seattle” jako Jaya Mathewsa.

Michele Singer Reiner była fotografką i producentką. Para poznała się podczas pracy nad filmem „Kiedy Harry Poznał Sally” w 1989 roku. Tego samego roku wzięli ślub. Mieli wspólnie trójkę dzieci: synów Jake'a i Nicka i córkę Romy. Rob Reiner ma także córkę z pierwszego małżeństwa z Penny Marshall – adoptował jej córkę Tracy Reiner z jej poprzedniego małżeństwa z Michaelem Henrym.