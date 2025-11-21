Znów będzie burza? TVN wznawia kontrowersyjny program

TVN zdecydował się na kontynuację programu „Autentyczni”. Premierowe odcinki nowej serii wyemitowane zostaną w święta, informuje portal Wirtualnemedia.pl. Stacja nie zdradza jeszcze nazwisk gości, którzy odpowiadać będą na pytania osób w spektrum autyzmu.

„Autentyczni” w TVN. Emisja w Boże Narodzenie

TVN zaplanował premierowe odcinki „Autentycznych” na 25 i 26 grudnia, w przedpołudniowym paśmie o godz. 11.25. Stacja nie ujawnia jeszcze, kogo zobaczymy w świątecznych odsłonach programu, którego sednem jest rozmowa znanych osobowości ze świata mediów, polityki, kultury czy sportu z osobami w spektrum autyzmu.

Ostatnie dwa odcinki pokazano w okresie wielkanocnym. Wtedy gośćmi byli Justyna Kowalczyk-Tekiela i Maciej Zakościelny, a program prowadziła Dorota Wellman, zastępując w tej roli Macieja Stuhra. Pierwsza emisja „Autentycznych” odbyła się w listopadzie 2023 roku. W debiutanckiej serii widzowie zobaczyli cztery rozmowy z udziałem Magdy Gessler, Roberta Makłowicza, Natalii Kukulskiej i rapera Maty. Rok później, w czasie świąt Bożego Narodzenia, na antenę trafiły kolejne dwa odcinki z Maciejem Stuhrem i Marcinem Prokopem.

Program zdobył nagrodę w kategorii Dziennikarz bez Barier podczas jubileuszowej, dwudziestej edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze. Jury doceniło przełamywanie stereotypów i włączanie osób neuroatypowych do mediów głównego nurtu. Z drugiej strony już w chwili zapowiedzi format wywołał sporo dyskusji i kontrowersji.

Kontrowersje i mieszane reakcje. Krytycy kontra widzowie

Część rodziców i osób związanych ze środowiskiem bohaterów programu obawiała się, że program pokazuje wyłącznie osoby wysoko funkcjonujące, atrakcyjne telewizyjnie i niewystarczająco reprezentatywne dla pełnego spektrum doświadczeń. Padały zarzuty o „przekolorowanie”, zbytnią rozrywkowość i przeniesienie ciężaru uwagi na celebrytów, a nie na osoby prowadzące wywiady.

W komentarzach widzów oraz części mediów zdecydowanie przeważały jednak głosy uznania. Doceniano pomysł, szczerość pytań oraz fakt, że program pojawił się w ramówce stacji komercyjnej w tak eksponowanym czasie antenowym. Jednocześnie w grupach wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem dominowało poczucie niedosytu — oczekiwano bardziej edukacyjnego wymiaru i pogłębionego spojrzenia na codzienność osób w spektrum.

Po fali krytyki Maciej Stuhr publicznie odnosił się do zarzutów. Tłumaczył, że misją programu jest połączenie społecznego przekazu z telewizyjną formułą rozrywkową, a celem nie jest karykatura ani wywoływanie sensacji.

