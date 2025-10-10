Historia Michała z „Nasz nowy dom” poruszyła Polskę. „Serce pęka, gdy się tego słucha”

Twórcy przedstawili poruszającą historię nastoletniego Michała, który po śmierci ojca i chorobie mamy trafił pod opiekę babci. Rodzina mieszkała w zniszczonym domu, wymagającym natychmiastowej pomocy. Jednak to nie tylko trudne warunki bytowe poruszyły widzów, ale przede wszystkim dramat młodego chłopca, który oprócz rodzinnych tragedii musiał znosić prześladowania ze strony rówieśników.

Poruszająca historia chłopca w „Nasz nowy dom”. Widzowie nie kryli emocji

Pod wpisem programu na Facebooku pojawiły się setki komentarzy. Internauci nie tylko współczuli Michałowi, ale też wyrażali gniew wobec hejtu, jakiego doświadczał. „Jesteś cudownym chłopakiem” – napisała jedna z komentujących osób. Inni nie kryli oburzenia: „Jak można wychować dziecko, które śmieje się z czyjejś choroby? Co się dzieje z tym światem?”, „Dzieciaki potrafią być takie okrutne, a szkoła często udaje, że nie widzi”, „Nie wyobrażam sobie, co takie dziecko musi czuć, słuchając takich słów… serce pęka”.

Wielu widzów zwracało uwagę, że problem hejtu wobec młodych ludzi wymaga większej uwagi mediów i edukacji. „Powinno się ten temat bardziej nagłaśniać, a telewizja ma moc”, pisali użytkownicy. „Zamiast edukacji zdrowotnej wprowadzić edukację zwalczania hejtu”.

Ela Romanowska: „Ja też to przeżyłam”

Poruszająca historia nie pozostawiła obojętną również prowadzącej program Elżbiety Romanowskiej. Kiedy Michał opowiadał o swoich doświadczeniach, aktorka podzieliła się własnym wspomnieniem z młodości. — „Mnie też często wyzywali. Jak moja mama zachorowała, to też niektórzy niezbyt fajnie się do mnie odzywali. Ja wiem, że to boli” — wyznała w programie.

Pod historią Michała w internecie dominował jeden ton – wsparcie i empatia. Widzowie podkreślali, że pokazanie jego historii ma ogromne znaczenie nie tylko dla niego, ale także dla innych młodych ludzi, którzy zmagają się z hejtem i odrzuceniem. Odcinek „Nasz nowy dom” stał się nie tylko opowieścią o remoncie i pomocy rodzinie w potrzebie, lecz także ważnym głosem w dyskusji o przemocy słownej i wrażliwości społecznej.

Gdzie szukać pomocy

Osoby doświadczające przemocy, hejtu lub kryzysu emocjonalnego mogą uzyskać bezpłatne wsparcie w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, działających w każdym większym mieście. Oferują one pomoc psychologiczną, prawną i materialną, często całodobowo. W sytuacjach nagłych można również zgłosić się do najbliższego szpitala psychiatrycznego – lekarz ma obowiązek przyjąć pacjenta tego samego dnia. Pomoc jest bezpłatna i nie wymaga ubezpieczenia.

