Wyjątkowy odcinek „Tańca z gwiazdami”. Z kim zatańczą celebryci?

Producenci „Tańca z gwiazdami” nie zwalniają tempa. Po muzycznej odsłonie poświęconej Beacie Kozidrak, kolejny odcinek zapowiada się wyjątkowo emocjonalnie.

Najbliżsi na parkiecie. „Taniec z gwiazdami” stawia na emocje

To jeden z tych momentów sezonu, na który czekają zarówno widzowie, jak i sami uczestnicy. „Rodzinny” odcinek stał się już tradycją programu, a występ w nim bywa dla wielu gwiazd prawdziwym celem. Tym razem do tego etapu nie dotarły Ewa Minge i Lanberry, które pożegnały się z show wcześniej.

Jak co roku, odcinek z rodzinami to okazja, by poznać uczestników z zupełnie innej strony. Kamery Polsatu zajrzą do ich domów rodzinnych, gdzie gwiazdy wraz z bliskimi opowiedzą o relacjach, wspomnieniach i codzienności poza blaskiem reflektorów. To także spore wyzwanie dla zawodowych tancerzy, którzy muszą przygotować choreografię dla trzech osób. Nie tylko dla siebie i partnera z programu, ale też dla członka jego rodziny.

Rodzinne duety. Kto wystąpi?

Według informacji portalu Pudelek, w tym tygodniu na parkiecie pojawią się same rodzinne duety. Nie zabraknie wzruszeń, ale i kilku niespodzianek. Marcin Rogacewicz zatańczy z mamą Ewą. Aktor już wcześniej zdradził ten wybór, a jego taneczna partnerka, Agnieszka Kaczorowska, przyznała, że poznanie pani Ewy było dla niej szczególnym momentem.

Mikołaj „Bagi” Bagiński zaprosił do tańca swoją młodszą siostrę Matyldę, która pojawiała się już w jego nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych. Z kolei Maja Bohosiewicz postanowiła zrobić coś, czego dotąd unikała. Wystąpi na parkiecie z córką Leonią. Aktorka i influencerka do tej pory chroniła prywatność swojej pociechy, ale tym razem spełniła jej taneczne marzenie.

Maurycemu Popielowi towarzyszyć będzie jego mama, aktorka Lidia Bogaczówna, znana z wielu teatralnych i telewizyjnych ról. Wiktoria Gorodecka zatańczy ze swoim bratem Konstantym, strażakiem mieszkającym na Litwie. Barbara Bursztynowicz połączy siły z mężem Jackiem, z którym tworzy związek już od niemal pół wieku. Ich wspólny taniec z pewnością przyciągnie uwagę widzów sentymentalną nutą. Jedną z większych niespodzianek będzie wybór Katarzyny Zillmann. Wbrew przewidywaniom wielu fanów, wioślarka nie zatańczy z partnerką, lecz z mamą Ludwiką.

Tomasz Karolak pojawi się na parkiecie z córką Leną, owocem jego związku z Violą Kołakowską. Najwięcej tajemnic wciąż kryje występ Aleksandra Sikory. Wiadomo jedynie, że do tańca zaprosił swoją kuzynkę Ewelinę, którą widzowie poznają dopiero w niedzielnym odcinku. Nowy epizod show Polsatu widzowie zobaczą już w najbliższą niedzielę. Tradycyjnie w Polsacie i w serwisie Polsat Box Go.

